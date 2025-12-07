ग्वालियर में छात्रा को मिलने बुलाया... बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर में महिलाओं और छात्राओं के साथ उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में, कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, वहीं दूसरे मामले में एक युवती का पड़ोसी पीछा कर रहा था और वीडियो बनाकर धमकी दे रहा था। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

शहर के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कंपू स्थित बंशी भवन में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बनवार निवासी विवेक गिरी ने छात्रा को बहाने से मिलने के लिए बंशी भवन बुलाया। वहां उसने कमरे में छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस दौरान, आरोपित ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। उसने यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए छात्रा को चुप रहने के लिए मजबूर किया। आरोपित ने छात्रा से शादी का वादा भी किया था। हालांकि, जब पीड़िता ने उससे शादी करने को कहा, तो वह अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद पीड़िता ने कंपू थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पड़ोसी करता था युवती का पीछा और ब्लैकमेलिंग

उपनगर ग्वालियर की निवासी एक युवती को उसका पड़ोसी विशाल वर्मा परेशान कर रहा था। जब भी युवती घर से बाहर जाती, आरोपित विशाल वर्मा उसका पीछा करता था और उस पर फब्तियां कसता था।

इतना ही नहीं, आरोपित ने युवती के पीछे चलते हुए एक वीडियो भी बना लिया। वह इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित करने की धमकी देकर युवती को डराता था। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।