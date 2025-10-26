अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों से गाली गलौच, दुकानाें के सामने बैठे लोग लेकिन नहीं रुका बुलडोजर

नईदुनिया न्यूज, मुरैना: प्रशासन ने कैलारस में दूसरे दिन भी रविवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुरानी सब्जी मंडी रोड पर तो एक युवक गाली गलौच तक करने लगा। वहीं एमएस रोड पर एक दुकान के सामने दो युवक काउंटर से टिककर बैठ गए। इस बीच प्रशासन ने संयम बरता और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहे। रविवार को एमएस रोड से पहाड़गढ़ रोड, पुरानी सब्जी मंडी इलाके में अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने 10 दिन अतिक्रमण हटाने की मुनादी कराने के बाद शनिवार से कार्रवाई शुरू कर दी। पहले नेशनल हाइवे क्रमांक 552 पर कार्रवाई की गई। इसके बाद रविवार को भी यह कार्रवाई जारी रही। सुबह ही तहसीलदार नरेश शर्मा के साथ सीएमओ, पुलिस व कोटवारों का अमला सड़क पर आ गया। जहां पहाड़गढ़ रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस बीच पहाड़गढ़ रोड के मुहाने पर एक दुकान से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, इसी बीच कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। वजह थी कि बुलडोजर से ज्यादा नुकसान हो जाता। लोगों ने इस बुलडोजर को दुकान के सामने बैठकर रोक दिया। तहसीलदार नरेश शर्मा ने उनसे नुकसान से बचने के लिए स्वयं अतिक्रमण हटाने की कहा। जिस पर उन्होंने दो घंटे में इसे हटाने की बात कह दी।
इसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया। यहां सुबह से लेकर शाम तक लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा। दोनों ही घने बाजारों में यह कार्रवाई की गई। यहां नाले नालियों पर दुकानदारों व मकान मालिकों ने पक्के चबूतरे और टिनशेड लगा रखे हैं इस पूरे ही अतिक्रमण को यहां से हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं सड़कों पर रखे वाहनों को भी यहां से हटावाया गया और चेतावनी दी कि अगर सड़क पर अतिक्रमण किया जाता है तो पूरे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। इस बीच कई जगह छुटपुट विरोध का भी सामना करना पड़ा:
पुरानी सब्जी मंडी रोड पर अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को भी असहज कर दिया। दरअसल एक युवक अचानक से तेज आवाज में गाली गलौच करने लगा। युवक इस बात से आक्राेशित था कि बुलडोजर से जो अतिक्रमण हटाया गया उसमें मकान का एक पिलर भी हिल गया।
हालांकि, यहां बुलडोजर से चबूतरे ही तोड़े जा रहे थे। हालांकि तहसीलदार ने इस बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस गाली गलौच का एक वीडियाे भी सामने आ गया। जिसमें युवक गाली गलौच करता भी नजर आ रहा है। इसके बावजूद यहां कार्रवाई निरंतर जारी रही।
जौरा कस्बे के प्रमुख क्षेत्र पचबीघा बाजार में रविवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। एसडीएम शुभम शर्मा के निर्देशन में नगर परिषद की टीम ने सड़क और नालों पर बने स्थाई अतिक्रमणों पर लाल निशान लगाकर चेतावनी दी। यह कदम लंबे समय से बाजार में बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए उठाया गया है। जानकारी के अनुसार कभी 120 फुट चौड़ा रहा पचबीघा मार्ग अब अतिक्रमण की वजह से बेहद संकरा हो गया है।
यह भी पढ़ें- अनोखे विरोध से जागा प्रशासन, गड्ढों में लोटे कार्यकर्ताओं का असर... सांसद और महापौर ने देर रात कराया सड़क मरम्मत कार्य
दुकानदारों ने दुकान के आगे सड़क पर कब्जा कर रखा है, जिससे वाहनों की आवाजाही में लगातार दिक्कत आती है। कई बार तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। एसडीएम ने कहा कि पहले व्यापारियों से बैठक कर अपील की जाएगी कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारना है ताकि आमजन को राहत मिले।
यह भी पढ़ें- आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ग्वालियर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 हजार लीटर शराब जब्त
व्यापार मंडल के अध्यक्ष भोलाराम जैन ने कहा कि अतिक्रमण सड़कों और नालों पर स्थायी रूप से हो चुका है। व्यापारियों को भी अब समझना चाहिए कि बाजार की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का साथ देना जरूरी है। व्यापारी प्रशासन के हर कदम में सहयोग के लिए तैयार हैं।