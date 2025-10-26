अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों से गाली गलौच, दुकानाें के सामने बैठे लोग लेकिन नहीं रुका बुलडोजर

नईदुनिया न्यूज, मुरैना: प्रशासन ने कैलारस में दूसरे दिन भी रविवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुरानी सब्जी मंडी रोड पर तो एक युवक गाली गलौच तक करने लगा। वहीं एमएस रोड पर एक दुकान के सामने दो युवक काउंटर से टिककर बैठ गए। इस बीच प्रशासन ने संयम बरता और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहे। रविवार को एमएस रोड से पहाड़गढ़ रोड, पुरानी सब्जी मंडी इलाके में अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया।

पहाड़गढ़ रोड और पुरानी सब्जी मंडी रोड पर कार्रवाई उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने 10 दिन अतिक्रमण हटाने की मुनादी कराने के बाद शनिवार से कार्रवाई शुरू कर दी। पहले नेशनल हाइवे क्रमांक 552 पर कार्रवाई की गई। इसके बाद रविवार को भी यह कार्रवाई जारी रही। सुबह ही तहसीलदार नरेश शर्मा के साथ सीएमओ, पुलिस व कोटवारों का अमला सड़क पर आ गया। जहां पहाड़गढ़ रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस बीच पहाड़गढ़ रोड के मुहाने पर एक दुकान से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, इसी बीच कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। वजह थी कि बुलडोजर से ज्यादा नुकसान हो जाता। लोगों ने इस बुलडोजर को दुकान के सामने बैठकर रोक दिया। तहसीलदार नरेश शर्मा ने उनसे नुकसान से बचने के लिए स्वयं अतिक्रमण हटाने की कहा। जिस पर उन्होंने दो घंटे में इसे हटाने की बात कह दी।