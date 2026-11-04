महिला को पोटली में कागज-पत्थर देकर ले गए सोने के जेवर, ठगों ने दिया ऐसा लालच की फंस गई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। महाराज बाड़े पर खरीदारी करने आई 40 वर्षीय महिला को दो युवकों ने रुपये देने का झांसा देकर ठगी का शिकार बना लिया। युवकों ने पहले झांसी जाने का रास्ता पूछा और फिर पोटली में बंधे रुपये आधे देने का लालच दिया।

उनकी बातों में आकर महिला ने सोने की झूमकी और अंगूठी उतारकर दे दी। बदले में युवकों ने उसे एक पोटली थमा दी, जिसमें महज 500 रुपये का नोट और कागज-पत्थर निकले। महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है।