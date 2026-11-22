नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गर्लफ्रेंड को महंगा आईफोन गिफ्ट करने की चाहत एक युवक को चोर बना गई। जेब में पैसे नहीं थे, तो उसने मोबाइल दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचने का प्लान बनाया और मौका मिलते ही काउंटर से फोन उठाकर भाग निकला।

हालांकि, उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चली। दुकानदार के शोर मचाने पर बाजार की भीड़ ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पीटा। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए आईफोन गिफ्ट करना चाहता था। यह घटना महाराज बाड़ा स्थित टोपी बाजार की है। भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया है। उसके पास से मोबाइल बरामद हो गया है।