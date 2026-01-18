ग्वालियर में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, युवक को पहले बैट से पीटा, फिर पेट में मारी गोली, कट्टा लहराते हुए भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: रामदास घाटी स्थित हॉकर्स जोन में क्रिकेट मैच को लेकर हुए झगड़े में युवक को गोली मार दी गई। युवक अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलने आया था। इसी दौरान पिच खाली करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद आरोपितों ने युवक की बैट से पिटाई कर दी।

इसके बाद हमलावर कार में सवार होकर दोबारा आए और चार गोलियां चलाईं। युवक के पेट में एक गोली लगी। गोली चलाने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश चल रही है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।