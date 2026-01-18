ग्वालियर में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, युवक को पहले बैट से पीटा, फिर पेट में मारी गोली, कट्टा लहराते हुए भागे

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 09:15:29 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 09:15:29 AM (IST)
    1. रामदास घाटी स्थित हॉकर्स जोन में हुआ विवाद
    2. युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
    3. आरोपितों के नाम सामने आ गए हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: रामदास घाटी स्थित हॉकर्स जोन में क्रिकेट मैच को लेकर हुए झगड़े में युवक को गोली मार दी गई। युवक अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलने आया था। इसी दौरान पिच खाली करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद आरोपितों ने युवक की बैट से पिटाई कर दी।

    इसके बाद हमलावर कार में सवार होकर दोबारा आए और चार गोलियां चलाईं। युवक के पेट में एक गोली लगी। गोली चलाने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश चल रही है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।


    विवाद की ये बनी वजह

    बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोसीपुरा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला हरेंद्र गौर अपने दोस्तों के साथ शनिवार शाम को क्रिकेट खेलने के लिए गया था। हॉकर्स जोन खाली पड़ा है। इसके चलते स्थानीय लोगों ने यहां क्रिकेट खेलने के लिए पिच बना ली है।

    जब हरेंद्र गौर आया तो यहां पहले से आशु करोसिया, रवि करोसिया, उदय सिंह, रोहित व इनके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। हरेंद्र और उसके साथियों ने कहा कि उनका मैच पहले से निर्धारित है। दूसरे मोहल्ले की टीम से मैच है। इसलिए वह दूसरी जगह जाकर खेल लें। इसी पर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया।

    कार से लौटकर आए, चार गोलियां चलाईं

    आशु करोसिया और उसके साथियों ने बैट से हमला कर दिया। फिर यहां से भाग गए। इसके बाद कार से लौटकर आए। इनके पास कट्टे थे। इन लोगों ने चार गोलियां चलाईं। इसमें से एक गोली हरेंद्र के पेट में लगी है। गोली लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसके साथियों ने स्वजनों को सूचना दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया।

    बहोड़ापुर थाने की पुलिस ने अस्पताल और मौके पर जाकर पूछताछ की। पुलिस ने आरोपितों की तलाश में उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन वे गायब मिले। उनके स्वजनों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। आरोपितों के मोबाइल भी बंद हैं।

    गोलीबारी की घटना के बाद आरोपित कट्टा लहराते हुए भाग गए। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यहां की दुकानें और घरों के दरवाजे तक बंद हो गए।

    क्रिकेट मैच खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें युवक को गोली मारी गई है। आरोपितों के नाम सामने आ गए हैं। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।

    -रामचंद्र शर्मा, सब इंस्पेक्टर, थाना बहोड़ापुर।

