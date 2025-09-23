मेरी खबरें
    पत्नी से थे प्रेम संबंध, अकेला पाकर घर में घुस जाता था, पति ने गर्दन, गुप्तांग काटकर मार डाला

    पुलिस को पता चला कि मृतक मोरसिंह उनका पड़ोसी था, जो महिला को परेशान करता था। पति की अनुपस्थिति में कभी भी महिला के घऱ घुस जाया था। मोरसिंह और उसके परिवार को महिला के परिवार वालों व रिश्तेदारों ने समझाइश भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

    By vijaykumar vishnoi
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 07:11:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 08:24:28 PM (IST)
    पत्नी से थे प्रेम संबंध, अकेला पाकर घर में घुस जाता था, पति ने गर्दन, गुप्तांग काटकर मार डाला
    घटना के आरोपी और मृतक।

    1. छीपाबड़ पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया।
    2. महिला समेत तीन आरोपित गिरफ्तार किए गए।
    3. हत्या के महज 48 घंटे में अंधे कत्ल का पता लगा।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा/खिरकिया। पत्नी को परेशान करने वाले युवक को पति और उसके दो रिश्तेदारों ने दराते से गर्दन और गुप्तांग काटकर मौत के घाट उतार दिया। यह हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई। महिला के पति और रिश्तेदारों ने युवक के साथ साथ उसके स्वजन को घर जाकर समझाइश भी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। छीपाबड़ पुलिस ने हत्या के महज 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए महिला, उसके पति और दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया।

    छीपाबड़ थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान ने बताया कि इसी 20 सितंबर को खिरकिया-कुड़ावा रोड पर अखिलेश राजपूत के खेत के पास नाले किनारे पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था।

    जांच करने पर मृतक की पहचान खंडवा जिले के गरबड़ी गांव निवासी मोरसिंह पिता मनोहरसिंह सिसोदिया राजपूत (35 साल) के रूप में हुई। मर्ग कायम मामले की जांच शुरू की, जिसमें पाया कि मोरसिह की हत्या हुई है। इसके बाद धारा 103(1), 238 बीएनएस का अज्ञात आरोपितों पर मामला दर्ज किया गया।

    • मृतक के भाई संतोष सिंह राजपूत निवासी गरबड़ी ने बयान देते हुए आशंका जताई कि उसके भाई मोरसिंह के गांव की महिला से अवैध संबंधों के चलते महिला के परिवार व रिश्तेदारों ने हत्या की है।

    • इसके बाद पुलिस गरबड़ी पहुंची और महिला व उसके पति से पूछताछ की। पुलिस को पता चला कि मृतक मोरसिंह उनका पड़ोसी था, जो महिला को परेशान करता था।

    • पति की अनुपस्थिति में कभी भी महिला के घऱ घुस जाया था। मोरसिंह और उसके परिवार को महिला के परिवार वालों व रिश्तेदारों ने समझाइश भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

    • इसके बाद खंडवा के किल्लौद थानांतर्गत गरबड़ी निवासी दमायाराम पिता मुरारसिंह राजपूत (50 साल) व उसकी पत्नी के रिश्तेदार नर्मदापुरम जिले के शिवपुर थाना अंतर्गत अर्चना गांव निवासी ध्यानसिंह पिता अजबसिंह राजपूत (45 साल) तथा शिवपुर जिला क्षेत्र के ही गांव रिछी निवासी शेरू उर्फ शेरसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत (45 साल) को गिरफ्तार किया गया।

    योजनाबद्ध तरीके से की हत्या

    • योजना अनुसार महिला, उसके पति और दोनों रिश्तेदारों ने मोरसिंह की हत्या करने के पहले पूरी योजना बनाई। महिला ने पहले ही मोरसिंह को घर से भाग चलने के लिए कहा।

    • 18 सितंबर 2025 की रात 1 से 2 बजे के बीच मोरसिंह अपने साथ महिला को गरबड़ी से लेकर निकला और खिरकिया पहुंच गया। जहां महिला अपने रिश्ते की बुआ के घर मोरसिंह को लेकर पहुंची।

    • जहां तीनों आरोपित भी पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने मोरसिंह को पकड़कर उसके हाथ-पैर व मुह बांधकर मोटर साइकिल पर बैठाकर कुड़ावा रोड पर नाले के पास ले गए।

    • दराते से गर्दन व गुप्तांगों पर वार कर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को झाडियों में छुपा दिया।

    • घटना करने के बाद मृतक की मोटर साइकिल आरोपित ध्यानसिंह व शेरसिंह ने ले जाकर रोशनी चौकी के पटाजन के पास नदी में फेंक दी।

    • पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना स्थल तक जाने वाले रास्तों पर पड़ने वाले सीसीटीवी की मदद ली तथाा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अंधे कत्ल का खुलासा किया।

