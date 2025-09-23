पत्नी से थे प्रेम संबंध, अकेला पाकर घर में घुस जाता था, पति ने गर्दन, गुप्तांग काटकर मार डाला

नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा/खिरकिया। पत्नी को परेशान करने वाले युवक को पति और उसके दो रिश्तेदारों ने दराते से गर्दन और गुप्तांग काटकर मौत के घाट उतार दिया। यह हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई। महिला के पति और रिश्तेदारों ने युवक के साथ साथ उसके स्वजन को घर जाकर समझाइश भी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। छीपाबड़ पुलिस ने हत्या के महज 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए महिला, उसके पति और दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया।