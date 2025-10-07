MP: पूर्व मंत्री कमल पटेल के संन्यास की पोस्ट पर सियासी बवाल, बड़े बेटे ने दी सफाई, कहा– छोटे भाई की आईडी हैक हुई

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। पूर्व मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से इंटरनेट मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी। इस पोस्ट में लिखा गया था कि पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन (6 अक्टूबर) पर चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे। पोस्ट सामने आते ही विपक्ष के नेताओं ने चुटकी लेना शुरू कर दिया और स्थानीय नेताओं व समर्थकों ने भी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं।

बड़े बेटे की सफाई कुछ ही देर बाद पूर्व मंत्री के बड़े बेटे संदीप पटेल ने इंटरनेट मीडिया पर इस पोस्ट का खंडन किया। उन्होंने लिखा कि मेरे भाई सुदीप पटेल की इंटरनेट मीडिया आइडी हैक की गई है। यह पोस्ट फर्जी है और इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का हाथ है। संदीप ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी भ्रामक पोस्ट या अफवाह पर ध्यान न दें।