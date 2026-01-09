काम का झांसा देकर ले गया, शराब पिलाई... MP में ढाबे में बंधक बनाकर आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा: सिराली थाना क्षेत्र अंतर्गत खुदिया रोड स्थित एक ढाबे पर आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि ढाबा संचालक सहित चार लोगों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।

पीड़िता (27) ने पुलिस को बताया कि ढाबा संचालक आनंद राजपूत छह जनवरी को उसे ढाबे में काम दिलाने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल से वहां ले गया था। रात के समय उसे शराब पिलाई गई, जिसके बाद आनंद राजपूत ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार सिराली निवासी कान्हा राठौर भी इस वारदात में शामिल था।