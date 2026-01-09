मेरी खबरें
    काम का झांसा देकर ले गया, शराब पिलाई... MP में ढाबे में बंधक बनाकर आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 12:23:45 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 12:23:45 AM (IST)
    काम का झांसा देकर ले गया, शराब पिलाई... MP में ढाबे में बंधक बनाकर आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म
    हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में ढाबे पर आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. खुदिया रोड स्थित ढाबे पर वारदात
    2. ढाबा संचालक सहित चार आरोपित
    3. छह जनवरी को हुआ अपराध

    नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा: सिराली थाना क्षेत्र अंतर्गत खुदिया रोड स्थित एक ढाबे पर आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि ढाबा संचालक सहित चार लोगों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।

    पीड़िता (27) ने पुलिस को बताया कि ढाबा संचालक आनंद राजपूत छह जनवरी को उसे ढाबे में काम दिलाने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल से वहां ले गया था। रात के समय उसे शराब पिलाई गई, जिसके बाद आनंद राजपूत ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार सिराली निवासी कान्हा राठौर भी इस वारदात में शामिल था।


    खिरकिया एसडीओपी राबर्ट गिरवाल ने बताया कि गुरुवार को महिला की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को राउंडअप किया गया है। मामले में शेष दो आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और जांच जारी है।

