    'सच्चाई छिपाकर जनता की जान जोखिम में डाली', दूषित पानी से बनी इंदौर की नमकीन? क्लस्टर में सप्लाई पर कांग्रेस के गंभीर सवाल

    इंदौर के प्रसिद्ध नमकीन उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लक्ष्मीबाई नगर स्थित नमकीन क्लस्टर में दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर गंभीर आरोप सामने ...और पढ़ें

    By Lokesh Solanki
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 11:21:10 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 11:22:52 PM (IST)
    'सच्चाई छिपाकर जनता की जान जोखिम में डाली', दूषित पानी से बनी इंदौर की नमकीन? क्लस्टर में सप्लाई पर कांग्रेस के गंभीर सवाल
    इंदौर के नमकीन क्लस्टर में दूषित पानी से उत्पादन होने की आशंका सामने आई है।

    

    1. नमकीन क्लस्टर में दूषित पानी की आशंका
    2. 25 जनवरी के आसपास नर्मदा सप्लाई बंद
    3. कांग्रेस सेवादल ने लगाए गंभीर आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के प्रसिद्ध नमकीन उद्योग में दूषित पानी के उपयोग को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। लक्ष्मीबाई नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र नमकीन क्लस्टर में भी दूषित पानी की आपूर्ति किए जाने की आशंका जताई जा रही है। यह क्लस्टर एमपीआइडीसी (AKVN) द्वारा विकसित किया गया है, जहां जलापूर्ति नगर निगम के माध्यम से होती है।

    जानकारी के अनुसार नमकीन क्लस्टर की जलापूर्ति भागीरथपुरा टंकी से जुड़ी हुई है। नईदुनिया को पता चला है कि संबंधित अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता खराब होने की जानकारी पहले ही थी, जिसके चलते 25 जनवरी के आसपास से क्लस्टर में नर्मदा लाइन से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी।


    30 से अधिक नमकीन-मिठाई फैक्ट्रियां

    नमकीन क्लस्टर में 30 से अधिक मिठाई और नमकीन निर्माण की इकाइयां संचालित हैं। एकेवीएन द्वारा यहां जलापूर्ति के लिए अलग टंकी बनाई गई है, लेकिन पहले भागीरथपुरा टंकी से पानी क्लस्टर के अंडरग्राउंड टैंक में जाता है और फिर वहां से ओवरहेड टैंक में पंप किया जाता है।

    बोरवेल पानी से चल रहा था उत्पादन

    कुछ उद्योग संचालकों ने बताया कि करीब 20 दिनों से क्लस्टर में नर्मदा जल की आपूर्ति नहीं हो रही थी। इस दौरान बोरवेल के पानी से ही उद्योगों को सप्लाई दी जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले पर एमपीआइडीसी के क्षेत्रीय निदेशक हिमांशु प्रजापति ने कोई टिप्पणी नहीं की।

    इस मामले को लेकर कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष मुकेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्लस्टर में ऐसी इकाइयां भी हैं जो विदेशों तक नमकीन निर्यात करती हैं। यदि दूषित पानी से नमकीन का निर्माण हुआ है, तो उसके सेवन से इंदौर सहित अन्य स्थानों की जनता के स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है।

    मुकेश यादव ने यह भी कहा कि यदि 20 दिन पहले ही क्लस्टर में भागीरथपुरा टंकी से आपूर्ति रोक दी गई थी, तो इससे साफ होता है कि अधिकारियों को पानी दूषित होने की जानकारी थी। ऐसे में उद्योगों को तो सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन जनता को वही दूषित पानी सप्लाई किया गया। दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदारों पर सच्चाई छिपाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

