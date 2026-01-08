'सच्चाई छिपाकर जनता की जान जोखिम में डाली', दूषित पानी से बनी इंदौर की नमकीन? क्लस्टर में सप्लाई पर कांग्रेस के गंभीर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के प्रसिद्ध नमकीन उद्योग में दूषित पानी के उपयोग को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। लक्ष्मीबाई नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र नमकीन क्लस्टर में भी दूषित पानी की आपूर्ति किए जाने की आशंका जताई जा रही है। यह क्लस्टर एमपीआइडीसी (AKVN) द्वारा विकसित किया गया है, जहां जलापूर्ति नगर निगम के माध्यम से होती है।

जानकारी के अनुसार नमकीन क्लस्टर की जलापूर्ति भागीरथपुरा टंकी से जुड़ी हुई है। नईदुनिया को पता चला है कि संबंधित अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता खराब होने की जानकारी पहले ही थी, जिसके चलते 25 जनवरी के आसपास से क्लस्टर में नर्मदा लाइन से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी।