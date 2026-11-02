देवास में टीआई को ट्रक से कुचलकर मारने में टिमरनी की दो और रहटगांव की एक शराब दुकान सील

नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। देवास जिले के खातेगांव थाने के टीआइ दिलीप पुरी की इंदौर-बैतूल हाईवे पर शराब से भरे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। इससे हरदा जिले के टिमरनी में हड़कंप मच गया है। पाटेन्द्र कुमार जायसवाल के लाइसेंस पर संचालित हरदा जिले के टिमरनी की दो और रहटगांव की एक शराब दुकान सील की गई। वहीं तीनों दुकानों का लाइसेंस रद करने की तैयारी की जारी रही है।

वहीं पाटेन्द्र जायसवाल के मैनेजर भूपेंद्र सिंह राणा सहित शराब दुकानों से की गई गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग ने चुप्पी साध ली है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक हरदा जिले के टिमरनी से रवाना हुआ था। हादसे के बाद शराब परिवहन और दुकान के संचालन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।