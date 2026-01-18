MP में रेत चोरी नेटवर्क का ED ने किया खुलासा, 15,000 रुपये वेतन वाले ने फर्जी ETP बेचकर कमाये 30 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रदेश में नदी घाटों से रेत चोरी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस नेटवर्क में नर्मदापुरम में किराए के मकान में रहने वाले अजय अग्रवाल उर्फ बबलू का भी नाम आया है। यह आदमी एक रेत खनन कंपनी में 15,000 रुपये मासिक का कर्मचारी है। अब ईडी बता रही है कि इसने और अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट परमिट (ईटीपी) बेचकर 30 करोड़ रुपयों से अधिक की कमाई की है।

ईडी ने नौ जनवरी को अवैध रेत खनन और मनी लांड्रिंग के मामले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 16 ठिकानों पर दबिश दी थी। मप्र में एजेंसी की टीम बैतूल जिले के डहरगांव स्थित जुबेर पटेल के फार्महाउस पर पहुंची थी। वहीं नर्मदापुरम की मंगलमय कॉलोनी में बबलू अग्रवाल के यहां दबिश हुई। बबलू यहां किराए के मकान में रहता है।

ईडी के अधिकारियों ने सुबह छह बजे से रात तक मकान की तलाशी ली और बबलू से पूछताछ की थी। बाद में उसे छोड़कर वे चले गए। अब ईडी ने कहा है कि अजय उर्फ बबलू अग्रवाल एक बड़े संगठित रेत माफिया गिरोह का सदस्य है। वह अपने साथी राहुल खन्ना के साथ मिलकर मध्यप्रदेश के वैध रेत घाटों के नाम पर फर्जीवाड़ा करता था। फर्जी ईटीपी नागपुर में रेत माफिया को 6 हजार से 10 हजार रुपये प्रति ईटीपी के हिसाब से बेचा जाता था। ईडी ने जीपीएस डेटा एनालिसिस में पाया गया कि जिन वाहनों का उल्लेख इन ईटीपी में किया गया था वे कभी मप्र नहीं गए। ईडी ने मामले में कार्रवाई जारी होने की बात भी कही है।