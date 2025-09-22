मेरी खबरें
    MP में पोते की चाह में दादी बनी हैवान... मुंह में कपड़ा ठूंसकर 4 महीने की पोती को उतारा मौत के घाट

    MP Crime: आरोपी मीना ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि बहू मीरा ने पहले से ही एक बेटी को जन्म दिया था और जून में ऑपरेशन से दूसरी बेटी हुई, जिससे वह बेहद नाराज थी। पोते की चाह में वह तांत्रिकों और झाड़-फूंक कराने वालों के पास भी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पोती की हत्या कर दी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 10:47:31 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 10:47:31 PM (IST)
    MP में पोते की चाह में दादी बनी हैवान... मुंह में कपड़ा ठूंसकर 4 महीने की पोती को उतारा मौत के घाट
    आरोपित दादी मीना अश्वारे।

    1. दादी को पोता चाहिए था इसलिए चार माह की पोती को मारा
    2. पुलिस ने आरोपित दादी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा
    3. बेरखेड़ी गांव में 19 सितंबर को मिला था शव बच्ची का शव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। बेटे की चाहत दादी हैवान बन गई और अपनी चार माह की पोती को मौत के घाट उतार दिया। मामला नर्मदापुरम जिले के सिवनीमालवा क्षेत्र के बेरखेड़ी गांव का है। 19 सितंबर को गांव के सूखे कुएं में लोगों ने संदिग्ध पोटली देखी, तो पुलिस को सूचना दी। पोटली खोली गई, तो चार माह की बच्ची का शव देखकर हर आंख नम हो गई। शव के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हुई थी।

    दादी ने कबूल किया अपना जुर्म

    थाना प्रभारी राजेश दुबे ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि कपड़ा बच्ची के मुंह से लेकर गले तक भरा गया था। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने आरोपित दादी मीना अश्वारे को गिरफ्तार किया। मीना ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि बहू मीरा ने पहले से ही एक बेटी को जन्म दिया था और जून में ऑपरेशन से दूसरी बेटी हुई, जिससे वह बेहद नाराज थी। पोते की चाह में वह तांत्रिकों और झाड़-फूंक कराने वालों के पास भी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पोती की हत्या कर दी।

    दादा ने पहले देख ली थी पोटली

    बच्ची के दादा निर्भय सिंह अश्वारे और गांव के कोटवार ने पहले ही कुएं में फेंकी गई पोटली देख ली थी। जब उन्होंने उसे बाहर निकालने की बात की, तो मीना ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसमें महावारी के गंदे कपड़े हैं। एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मामले की बारीकी से विवेचना की गई और जब साक्ष्य पुख्ता हुए, तो आरोपित मीना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

