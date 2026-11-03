नर्मदापुरम में ज्वेलर को कमरे में बंद कर 200 ग्राम सोने के गहने ले गई नकाबपोश महिला

नवदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। सराफा बाजार में सोमवार को ग्राहक बनकर सराफा दुकान राज ज्वेलर्स पर पहुंची नकाबपोश महिला ने कारोबारी को चकमा देकर 200 ग्राम सोने के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

महिला दोपहर लगभग एक बजे दुकान पर पहुंची। इस दौरान उसने कारोबारी आशीष जैन से कम वजन वाले लॉकेट दिखाने की बात कही। दुकानदार दूसरे कमरे से लॉकेट लेकर आया। कुछ देर बाद महिला ने कहा कि लाकेट पसंद नहीं आ रहे हैं कोई दूसरी डिजाइन बताओ। इसके बाद दुकानदार दोबारा उसी कमरे से दूसरा बॉक्स लेने गया।