    1 करोड़ मुआवजा और CBI जांच... भागीरथपुरा की मौतों पर युवा कांग्रेस की हुंकार, घेरे में सरकार और नगर निगम

    Indore Bhagirathpura: भागीरथपुरा कांड में युवा कांग्रेस ने इंदौर में धरना सत्याग्रह शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह पलासिया चौराहे पर युवा कांग्रेस के ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 09:21:17 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 09:21:54 PM (IST)
    1 करोड़ मुआवजा और CBI जांच... भागीरथपुरा की मौतों पर युवा कांग्रेस की हुंकार, घेरे में सरकार और नगर निगम
    भागीरथपुरा की मौतों पर युवा कांग्रेस की हुंकार

    HighLights

    1. भागीरथपुरा में हुई मौतों पर युवा कांग्रेस ने हुंकार भरी है
    2. युवा कांग्रेस ने की एक करोड़ के मुआवजे और CBI जांच की मांग
    3. सात दिनों तक सुबह से शाम तक धरना और सत्याग्रह जारी रहेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा कांड में युवा कांग्रेस ने इंदौर में धरना सत्याग्रह शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह पलासिया चौराहे पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया, प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान और शहर अध्यक्ष अमित पटेल ने धरने की शुरुआत की। युवा कांग्रेस ने घोषणा की कि सात दिनों तक सुबह से शाम तक धरना और सत्याग्रह जारी रहेगा। इस दौरान कार्यकर्ता पदाधिकारी उपवास भी रखेंगे। शनिवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब भी धरने में शामिल होंगे।

    युवा कांग्रेस ने की एक करोड़ के मुआवजे और CBI जांच की मांग

    युवा कांग्रेस मांग कर रहा है कि भागीरथपुरा में सरकार की ओर से सप्लाई किए गए पानी से फैली बीमारी और हुई मौतों के लिए मृतकों के आश्रितों को एक-एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग भी हो रही है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पटेल के अनुसार नगर निगम से जुड़े कुछ लोग बता रहे हैं कि पानी में गड़बड़ी की जानकारी पहले से कुछ जिम्मेदारों को मिल गई थी लेकिन आपूर्ति नहीं रोकी गई। ऐसे में हो सकता है कि यह दुर्घटना नहीं कोई षडयंत्र हो।


    इस पूरे मामले में जिम्मेदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा भी देना चाहिए। युवा कांग्रेस के धरने में शाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मप्र कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, सह प्रभारी उषा नायडू, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे भी पहुंचे। पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने भी कहा कि धरना इंदौर के नागरिकों के लिए न्याय मांगने किए दिया जा रहा है। सवाल पूछना जरुरी है क्योंकि सरकार की मंशा तो मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की भी नहीं दिख रही।

