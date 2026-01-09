'हालात नियंत्रित हैं पर संतोषजनक नहीं', कैलाश विजयवर्गीय ने किया भागीरथपुरा का दौरा, सुधार के दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पानी कांड का दंश झेल रहे भागीरथपुरा में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां चल रहे ड्रेनेज और पानी की लाइन के काम को देखा। अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इशारों ही इशारों में मंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि भागीरथपुरा में स्थिति नियंत्रित भले ही है, लेकिन संतोषजनक नहीं। मतलब साफ है कि भागीरथपुरा में स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने में अभी कुछ सप्ताह और लगेंगे।
शुक्रवार को क्षेत्र में उल्टी-दस्त के 12 नए मरीज मिले। इनमें से चार को अस्पताल रेफर करना पड़ा। वर्तमान में 56 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नगर निगम ने शुक्रवार रात एक बार फिर क्षेत्र में टंकी से पानी सप्लाय का ट्रायल किया। निगमायुक्त क्षीतिज सिंघल का कहना है कि अभी कुछ और ट्रायल किए जाएंगे। हम पानी सप्लाय करने के साथ-साथ सेंपलिंग भी कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दो-तीन दिन में भागीरथपुरा क्षेत्र में टंकी से पानी की नियमित सप्लाई बहाल हो जाएगी।
शुक्रवार शाम एसीएस नीरज मंडलोई ने भागीरथपुरा मामले में संभागायुक्त कार्यालय में बैठक भी की। अधूरा उपचार बन रहा जी का जंजाल यह बात भी सामने आई कि भागीरथपुरा में नए मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही है, लेकिन पुराने मरीज घर पहुंचने के बाद दोबारा डिस्पेंसरी पहुंच रहे हैं। डाक्टरों का कहना है कि क्षेत्र में कई मरीज ऐसे हैं जो उल्टी-दस्त से राहत मिलने के बाद कोर्स पूरा नहीं करते और दवाई बीच में ही बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों में उल्टी-दस्त की शिकायत दोबारा होने की आशंका अधिक रहती है। डिस्पेंसरी पहुंचने वाले 80 प्रतिशत मरीज ऐसे ही हैं जिन्होंने दवाई का कोर्स ही पूरा नहीं किया।
निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि भागीरथपुरा में घर-घर, गली गली में जाकर रहवासियों को समझाइश दी जा रही है कि टंकी से पानी के सप्लाय के दौरान घर की नर्मदा लाइन की टोटी बंद रखें। पानी का उपयोग न करें। निगम क्षेत्र में टैंकर से पानी सप्लाय कर रहा है। टैंकर का पानी उबालकर और छानकर ही पीने में उपयोग करें। शुक्रवार रात भी भागीरथपुरा पानी की टंकी से क्लोरीरेशन जलप्रदाय की टेस्टिंग की गई। निगमायुक्त ने उम्मीद जताई की आने वाले दो-तीन दिन में भागीरथपुरा में टंकी से पानी की नियमित सप्लाय शुरू हो जाएगी।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी शुक्रवार सुबह भागीरथपुरा पानी की टंकी पर सभी अपर आयुक्तों के साथ क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जल प्रदाय एवं सीवरेज लाइन संधारण के काम को भी देखा। वे संजीवनी क्लिनिक भी पहुंचे और वर्तमान में कितने प्रभावित उपचार के लिए आ रहे हैं, किन-किन अस्पतालों में उपचार चल रहा है, आदि के बारे में जानकारी ली।