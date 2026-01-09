'हालात नियंत्रित हैं पर संतोषजनक नहीं', कैलाश विजयवर्गीय ने किया भागीरथपुरा का दौरा, सुधार के दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पानी कांड का दंश झेल रहे भागीरथपुरा में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां चल रहे ड्रेनेज और पानी की लाइन के काम को देखा। अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इशारों ही इशारों में मंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि भागीरथपुरा में स्थिति नियंत्रित भले ही है, लेकिन संतोषजनक नहीं। मतलब साफ है कि भागीरथपुरा में स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने में अभी कुछ सप्ताह और लगेंगे।

शुक्रवार को क्षेत्र में उल्टी-दस्त के 12 नए मरीज मिले। इनमें से चार को अस्पताल रेफर करना पड़ा। वर्तमान में 56 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नगर निगम ने शुक्रवार रात एक बार फिर क्षेत्र में टंकी से पानी सप्लाय का ट्रायल किया। निगमायुक्त क्षीतिज सिंघल का कहना है कि अभी कुछ और ट्रायल किए जाएंगे। हम पानी सप्लाय करने के साथ-साथ सेंपलिंग भी कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दो-तीन दिन में भागीरथपुरा क्षेत्र में टंकी से पानी की नियमित सप्लाई बहाल हो जाएगी।