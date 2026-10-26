जलसंकट के बीच जलूद से इंदौर तक नर्मदा लाइन से रोज बह रहा दो करोड़ लीटर पानी

कुलदीप भावसार, नईदुनिया, इंदौर। अल्पवर्षा के बाद गंभीर जलसंकट के मुहाने पर खड़े इंदौर के लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जलूद से इंदौर तक पानी लाने और शहर में वितरण के दौरान रोज डेढ़ से दो करोड़ लीटर नर्मदा जल बर्बाद हो रहा है। जलूद से इंदौर के रास्ते में कई जगह पाइपलाइन में लीकेज हैं। इनके कारण लाखों लीटर पानी बहकर जंगलों और खेतों में चला जाता है।

शहर में भी हजारों नल ऐसे हैं, जिनमें टोटियां नहीं लगी हैं। नर्मदा की आपूर्ति शुरू होते ही इनसे पानी बहने लगता है। टैंकरों की खराब हालत भी पानी की बर्बादी की बड़ी वजह है। अनुमान है कि जलूद से इंदौर तक पानी लाने के दौरान 10 से 12 एमएलडी और शहर में वितरण के दौरान पांच से सात एमएलडी पानी रोज बर्बाद होता है।