Indore Water Crisis: भागीरथपुरा में 22वीं मौत, एमवाय अस्पताल के ICU में थी भर्ती, 1 महीने पहले आई थी रहने

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी-दस्त से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीमारी से 22वीं मौत की पुष्टि हुई है। नयापुरा जीवन की फेल, भागीरथपुरा में रहने वाली 59 वर्षीय कमलाबाई की एमवाय अस्पताल (एमवायएच) के आईसीयू में उपचार के दौरान मौत हो गई। उल्टी दस्त से मौत होने की जानकारी सामने आई है।

मकान मालिक मनोज कुमार के अनुसार कमलाबाई करीब एक माह पहले अपने पति तुलसीराम के साथ उनके मकान में किराए से रहने आई थीं। दोनों पति-पत्नी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। 6 जनवरी को कमलाबाई को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई, जिस पर उन्हें भागीरथपुरा स्थित संजीवनी क्लिनिक में दिखाया गया। वहां प्राथमिक उपचार कर दवाईयां देकर घर भेज दिया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में पहुंची और मरीज को ओआरएस व कुछ गोलियां दीं, लेकिन तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।