भागीरथपुरा में दूषित पानी का 'डेथ वारंट'... रोज सामने आ रहे 15 नए मरीज, मासूम अस्पताल में भर्ती तो बुजुर्ग महिला हुई लकवाग्रस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण बीमार हो रहे मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। अभी भी क्षेत्र से रोजाना 15 से अधिक मरीज उल्टी-दस्त के सामने आ रहे हैं। 40 से अधिक मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, वहीं 12 से अधिक मरीज आईसीयू में हैं। चार मरीज करीब सप्ताहभर से वेंटिलेटर पर हैं, उनमें कोई खास सुधार नहीं आ रहा है। परिजन सुबह से शाम अस्पतालों में अपने मरीज के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं।

एक वर्ष की मासूम निहारिका अस्पताल में भर्ती बॉम्बे अस्पताल में एक वर्ष की निहारिका गुरुवार से भर्ती है। उसकी हालत में अभी सुधार आया है। उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद उसे भर्ती किया गया था। पिता संतराम मजदूरी करते हैं। बच्ची के बीमार होने के बाद से माता नेहा और पिता दोनों अस्पताल में ही मौजूद हैं। पिता ने बताया कि पेट दर्द की शिकायत के बाद हम बच्ची को स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए थे, यहाँ से उसे इलाज के लिए भेजा गया। हमारे क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं।