इंदौर में जल त्रासदी: भागीरथपुरा में 23वीं मौत से मातम, महालक्ष्मी नगर के नलों में भी 4 साल से घुल रहा 'जहर'

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण होने वाली मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रोजाना अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत की सूचना सामने आ रही है। सोमवार को बांबे अस्पताल में भर्ती 72 वर्षीय भगवानदास पुत्र तुकाराम भामे निवासी इमली वाली गली, भागीरथपुरा की मौत हो गई। यह दूषित पानी के कारण होने वाली 23वीं मौत है।

13 दिन तक वह अस्पताल में बीमारी से लड़े स्वजन ने बताया कि 30 दिसंबर की रात उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत हुई। रात 11.30 बजे वर्मा नर्सिंग होम लेकर गए, यहां बेड नहीं मिलने पर उन्हें शैल्बी अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके कुछ घंटों बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हालत बिगड़ने पर तीन जनवरी को प्रशासन ने उन्हें बांबे अस्पताल में शिफ्ट करवाया था। 13 दिन तक वह अस्पताल में बीमारी से लड़े, लेकिन अंत में वह हार गए।

साथ ही बताया कि वर्ष 2022 में उनके हार्ट का बायपास सर्जरी हुआ था। भगवानदास का अंतिम संस्कार सोमवार शाम करीब पांच बजे हुआ। जैसे ही उनकी अर्थी निकली तो परिवार फूट-फूटकर रोने लगा। बेटी नागपुर से पिता के अंतिम संस्कार में आई थी। वह रोते हुए कहने लगी कि पापा आखिरी बार मुझसे बात करलो। सीपीआर देकर उन्हें फिर वेंटिलेटर पर लिया गया अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब उन्हें बांबे अस्पताल यहां लाया गया तो उस दौरान कार्डियक अरेस्ट आया था। इसपर सीपीआर देकर उन्हें फिर वेंटिलेटर पर लिया गया था। उन्हें गैंग्रीन सहित मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर जैसी तकलीफ थी। चार मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर करीब चार मरीज अभी भी बांबे अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। करीब 10 दिन से इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। इसी प्रकार करीब 13 मरीज अभी भी आईसीयू में भर्ती है।