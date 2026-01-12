भागीरथपुरा त्रासदी: बीत गई तेरहवीं, शांत हो गए चूल्हे... जानें उन परिवारों का हाल जिन्होंने खोया सब कुछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई कई लोगों की मौत को 10 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्षेत्र के घरों में मातम खत्म नहीं हुआ है। समय ने आगे बढ़ने की कोशिश जरूर की है, मगर जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए हर दिन वही दर्द दोबारा लौट आता है। तेहरवीं और अन्य धार्मिक रस्में पूरी हो चुकी हैं, फिर भी दिलों में जख्म जस का तस बना हुआ है। क्षेत्र की गलियों में आज भी उदासी पसरी हुई है।

हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी कई लोगों ने अचानक अपने जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों को खो दिया, उन्हें यह मानना बेहद मुश्किल हो रहा है कि उनका अपना अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक हुए इस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। किसी घर में पत्नी तो किसी घर में पति अकेला रह गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि जिन लोगों की जान गई, वे सभी पूरी तरह स्वस्थ थे। रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, काम पर जा रहे थे, घर-परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। दूषित पानी पीने के बाद अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हुई थी।