इंदौर में दूषित पानी से 24वीं मौत, High Court में मुख्य सचिव ने स्वीकारीं 15 मौतें, पढ़ें पूरा अपडेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को स्वीकारने में शासन अब भी टालमटोल कर रहा है। दूषित पानी कांड को लेकर हाई कोर्ट में चल रही पांच जनहित याचिकाओं में गुरुवार को एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने यह तो स्वीकारा कि दूषित पानी से मौतें हुई हैं, लेकिन कितनी, इस सवाल पर वे उलझ गए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप कितनी मौतें मान रहे हैं।

याचिकाकर्ता और शासन के अपने-अपने दावे याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 23 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन शासन-प्रशासन यह बात स्वीकार नहीं कर रहा है। इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि गुरुवार सुबह रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें 21 मौतों की बात स्वीकारी गई है। 15 व्यक्तियों की मौत दूषित पानी से हुई है। शेष छह की मौत अन्य बीमारियों से हुई है। गुरुवार को हाई कोर्ट में करीब आधा घंटा सुनवाई चली।