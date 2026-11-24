नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। घर की दीवारें गिर रही थीं और उन्हें बनते देखने वाले लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई अपने परिवार को संभाल रहा था तो कोई टूटते मकान को आखिरी बार निहार रहा था। कृष्णबाग कालोनी में सोमवार को प्रशासन की कार्रवाई में 42 मकान जमींदोज हो गए। पोकलेन के पंजे ने ईंट-सीमेंट की दीवारें तोड़ दीं, लेकिन रहवासियों के लिए यह सिर्फ मकान टूटने का मंजर नहीं था।

किसी की 20 साल की कमाई मलबे में बदल गई तो किसी के बच्चों का बचपन और परिवार का भविष्य छिन गया। महिलाएं फूट-फूटकर रोती रहीं। कई लोग आखिरी समय तक घर से बाहर आने को तैयार नहीं थे। पुलिस और प्रशासन ने बाहर निकाला तो रोते हुए निकले, लेकिन कदम अपने ही घर से दूर जाने को तैयार नहीं थे।