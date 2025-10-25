Indore जा रही बस में लगी आग... यात्री सुरक्षित, सामान राख, कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस पूरी रफ्तार में चल रही थी। बस में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस कर बस रुकवाई। इसकी वजह से समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया।
जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ से आ रही बस अशोकनगर होकर इंदौर जा रही थी। अशोक नगर से पहले अचानक इंजन के पास से धुआं उठने लगा। बस की केबिन में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने खतरा भांपकर बस रुकवाया। तब तक आग भड़क चुकी थी। इससे यात्री घबरा गए और चीख-पुकार मच गई।
यह भी पढ़ें- Ujjain में रीलबाजी बन गई आफत, पुलिस ने 50 लोगों को पकड़ा, कंट्रोल रूम में कान पकड़कर मांगी माफी
प्रधान आरक्षक ने बस की खिड़कियों के कांच तोड़कर यात्रियों को तेजी से बाहर निकलने की जगह बनाई। बस में लगभग 55 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही दमकल वाहन और ईसागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण सामने नहीं आया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।