Indore में मामूली विवाद बना जानलेवा, एक की अटैक से मौत, तो दूसरे की चाकू घोंपकर हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मामूली विवाद में दो लोगों की जान चली गई। एक को धक्का मुक्की के दौरान हार्ट अटैक आ गया और दूसरे के सीने में चाकू घोंप दिया। दोनों की मौत के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

घटना शिप्रा थाना अंतर्गत ग्राम बरलाई जागीर की शनिवार रात की है। आरोपी का नाम रामेश्वर पुत्र गंगाराम ने गांव में ही रहने वाले 55 वर्षीय प्रकाश पुत्र गंगाराम की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। एसडीओपी प्रशांत सिंह के मुताबिक आरोपित रामेश्वर अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था। उसके भाई रामप्रकाश द्वारा समझाने का प्रयास किया तो उसको धक्का देकर गिरा दिया।

रामप्रकाश के सीने में दर्द होने लगा। स्वजन उसको अस्पताल लेकर रवाना हो गए। कुछ देर बाद रामप्रकाश के दोस्त प्रकाश को घटना की जानकारी लगी तो देखने आया। आरोपी रामेश्वर ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। स्वजन प्रकाश को भी अस्पताल ले गए लेकिन उसकी मौत हो गई।

प्रकाश के बेटे लोकेश ने पुलिस को बताया

रामेश्वर अपने भाई रामप्रकाश से झगड़ा कर रहा था। उसके पिता भाईयों का विवाद सुलझाने गए थे। रामेश्वर ने उनके साथ भी अभद्रता की। उनके सामने ही रामप्रकाश को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। विवाद बढ़ने पर पिता लौटने लगे। रामेश्वर ने पीछा किया और सीने में चाकू घोंप दिया। गंभीर अवस्था में लोकेश अपने पिता को देवास के जिला अस्पताल में ले गया लेकिन मौत हो गई।