देश के 17 जिलों में सात हजार कैदी का हुआ सर्वे, हर दूसरा व्यक्ति करता है नशे का सेवन

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। जेल में जो कैदी रहते हैं, वह सामान्य के मुकाबले नशे का अधिक सेवन करते हैं। एम्स दिल्ली के एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा देश के 17 जिलों में सात हजार कैदी का सर्वे किया था। इसमें यह सामने आया कि 51 प्रतिशत कैदी को शराब का सेवन करने की आदत है हर दूसरा व्यक्ति नशे की लत का शिकार है। इन्होंने कभी ना कभी नशे का सेवन किया है। नशे के कारण अपराध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।

यह बात एम्स दिल्ली के रविंद्र राव ने गुरुवार को इंदौर में आयोजित भारतीय मनोचिकित्सा सोसायटी की तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस एडिकान 2025 में कहीं। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर भी कैदी नशा करते हैं, यह चिंताजनक है। जेल में कैदी के लिए रिहेब सेंटर खोलना चाहिए, ताकि इन्हें वहां नशे की लत से छुटकारे का इलाज मिल सके। इस संबंध में सरकार को सोसायटी द्वारा सुझाव भी भेजे जाएंगे।