मुरैना में 6 लाख की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 170 पेटी शराब के साथ मिनी लोडिंग पकड़ी, तस्कर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले में अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा। रात के समय ग्वालियर से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक से चोरी छिपे अवैध शराब मुरैना में आती है। बीती रात सिविल लाइन थाना पुलिस ने 170 पेटी अवैध शराब से भरी मिली लोडिंग को पकड़ा है। पुलिस ने इतनी भारी मात्रा में अवैध शराब तो पकड़ी है, लेकिन एक भी तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा।

पुलिस ने छौंदा टोल प्लाजा पर चेकिंग पॉइंट लगाया सिविल लाइन थाना पुलिस को सोमवार की देर रात सूचना मिली, कि ग्वालियर की ओर से मिनी लोडिंग क्रमांक एमपी 06 जीए 1988 मुरैना की ओर आ रही है। इस वाहन में अवैध शराब की पेटियां भरी हुई हैं। पुलिस ने छौंदा टोल प्लाजा पर चेकिंग पाइंट लगा दिया। हाईवे पर खड़ी पुलिस टीम को देखकर आरोपितों ने गाड़ी को शिकारपुर बाइपास की ओर मोड़ दिया और सिविल लाइन के थाने के सामने से वाहन को भगाकर ले गए। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपित अंधेरे का फायदा उठाते हुए सुआलाल का पुरा के पास नहर रोड पर गाड़ी को छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले।