मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मुरैना में 6 लाख की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 170 पेटी शराब के साथ मिनी लोडिंग पकड़ी, तस्कर फरार

    Morena News: मुरैना जिले में अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा। रात के समय ग्वालियर से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक से चोरी छिपे अवैध शराब मुरैना में आती है। बीती रात सिविल लाइन थाना पुलिस ने 170 पेटी अवैध शराब से भरी मिली लोडिंग को पकड़ा है। पुलिस ने इतनी भारी मात्रा में अवैध शराब तो पकड़ी है, लेकिन एक भी तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 09:52:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 09:52:10 PM (IST)
    मुरैना में 6 लाख की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 170 पेटी शराब के साथ मिनी लोडिंग पकड़ी, तस्कर फरार
    पुलिस हिरासत में अवैध शराब से भरी मिनी लोडिंग।

    HighLights

    1. मुरैना जिले में अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा
    2. 170 पेटी अवैध शराब से भरी मिली लोडिंग को पकड़ा
    3. अवैध शराब से भरी मिली लोडिंग को छोड़ भागे तस्कर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले में अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा। रात के समय ग्वालियर से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक से चोरी छिपे अवैध शराब मुरैना में आती है। बीती रात सिविल लाइन थाना पुलिस ने 170 पेटी अवैध शराब से भरी मिली लोडिंग को पकड़ा है। पुलिस ने इतनी भारी मात्रा में अवैध शराब तो पकड़ी है, लेकिन एक भी तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा।

    पुलिस ने छौंदा टोल प्लाजा पर चेकिंग पॉइंट लगाया

    सिविल लाइन थाना पुलिस को सोमवार की देर रात सूचना मिली, कि ग्वालियर की ओर से मिनी लोडिंग क्रमांक एमपी 06 जीए 1988 मुरैना की ओर आ रही है। इस वाहन में अवैध शराब की पेटियां भरी हुई हैं। पुलिस ने छौंदा टोल प्लाजा पर चेकिंग पाइंट लगा दिया। हाईवे पर खड़ी पुलिस टीम को देखकर आरोपितों ने गाड़ी को शिकारपुर बाइपास की ओर मोड़ दिया और सिविल लाइन के थाने के सामने से वाहन को भगाकर ले गए। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपित अंधेरे का फायदा उठाते हुए सुआलाल का पुरा के पास नहर रोड पर गाड़ी को छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले।


    यह भी पढ़ें- जनसुनवाई में पहुंचा जख्मी युवक, एसपी ने हालत देख तत्काल इलाज के लिए भेजा, जांच के दिए आदेश

    170 पेटी अवैध शराब की निकली

    मिनी लोडिंग की तलाशी ली तो कपड़ों के नीचे 170 पेटी अवैध शराब की निकली। यह शराब ग्वालियर से मुरैना के ग्रामीण क्षेत्रों में खपने जा रही थी। सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया, कि 1530 बल्क लीटर शराब की कीमत 6 लाख 37 हजार 500 रुपये आंकी गई है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस व इंजन नंबर से वाहन मालिक की पहचान की जा रही है, जिससे आरोपितों तक पहुंचा जा सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.