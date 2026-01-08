20 मौत के बाद भी इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम सुस्त, कलेक्टर समेत 4 बड़े अफसरों पर FIR की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी अब तक 20 जिंदगियां लील चुका है। रहवासी पीने के पानी के लिए पूरी तरह से टैंकरों पर आश्रित हैं। ड्रेनेज और पानी की लाइनों के सुधार के नाम पर निगम ने जगह-जगह सड़कें खोद दी हैं। काम की गति इतनी सुस्त है कि इस बात का अनुमान लगा पाना कि यह कब पूरा होगा बहुत मुश्किल है। विडंबना यह कि महीनों से दूषित पानी का दंश झेल रहे भागीरथपुरा में इतने भयावह हादसे के बावजूद पेयजल लाइन बदलने का काम जोर नहीं पकड़ पा रहा है।

जर्जर लाइनें और ट्रायल में विफलता 50 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा आज भी पुरानी, जर्जर और टूटी-फूटी लाइनों के भरोसे है। लाइन बदलने का जो काम चल रहा है उसमें भी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। बुधवार को ट्रायल के दौरान ही लाइन फूट गई थी। इधर भागीरथपुरा में जीवन तेजी से पटरी पर आने लगा है। उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है। इधर जिला न्यायालय में एक परिवाद दायर हुआ है। इसमें भागीरथपुरा मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज करने की मांग की गई है।

चार दशक पुरानी वितरण प्रणाली क्षेत्र में 25 किमी लंबी जल वितरण लाइन बिछी हुई है। यह लाइन चार दशक से ज्यादा पुरानी है। नगर निगम ने वर्षों पहले इस लाइन को बदलने की योजना तैयार की थी, लेकिन काम ही शुरू नहीं किया। करीब चार वर्ष पहले निगम ने क्षेत्र की 14 किमी लंबी लाइन को बदलने के लिए तीन पैकेज में टेंडर जारी किए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते-होते इतना समय लग गया कि अब तक पहले पैकेज का काम ही चल रहा है। निगम के अधिकारियों के अनुसार पहले पैकेज का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। लगभग पांच किमी लाइन बदली जा चुकी है। दूसरे और तीसरे पैकेज का काम तो अब तक शुरू ही नहीं हुआ। शेष 11 किमी वितरण लाइन अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत बदली जाना है। लीकेज पर असमंजस और टैंकरों से सप्लाई दूषित पानी कांड को एक पखवाड़ा होने को आया है, लेकिन निगम के जिम्मेदार अब तक यह पता नहीं लगा सके कि किस लीकेज की वजह से दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा और इतने बड़े हादसे की वजह बना। दावा भले ही किया जा रहा है कि पुलिस चौकी के पास बने शौचालय का लीकेज ही हादसे की वजह है, लेकिन यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही। गुरुवार को भी क्षेत्र में जल वितरण टैंकरों के भरोसे रहा। नगर निगम के 30 से ज्यादा टैंकर लगातार घूम रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि गुरुवार को जो पानी बांटा गया वह अन्य दिनों के मुकाबले साफ था। हालांकि नागरिक अब भी इस पानी को पीने से परहेज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी क्षेत्र में लगातार ओआरएस और क्लोरिनेट वितरित कर रही है।