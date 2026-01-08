मेरी खबरें
    इंदौर का बढ़ा मान, अब इंडिकेटर बोर्ड पर भी चमकेगा 'अहिल्या नगरी एक्सप्रेस' का नाम, रेलवे ने मानी अपनी गलती

    By Nai Dunia News NetworkEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 07:04:52 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 07:04:51 PM (IST)
    इंदौर का बढ़ा मान, अब इंडिकेटर बोर्ड पर भी चमकेगा 'अहिल्या नगरी एक्सप्रेस' का नाम, रेलवे ने मानी अपनी गलती
    अब इंडिकेटर बोर्ड पर भी चमकेगा 'अहिल्या नगरी एक्सप्रेस' का नाम (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई नगरी के शहवासियों के लिए अच्छी खबर है। कोच्चिवेल्ली एक्सप्रेस का नाम रेलवे इलेक्ट्रोनिक इंडिकेटर बोर्ड पर अब अहिल्या नगरी एक्सप्रेस दिखाई देगा। शिकायतकर्ता अनिल कुमार धड़वईवाले ने बताया कि नागपुर रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रोनिक इंडिकेटर बोर्ड पर अहिल्या नगरी एक्सप्रेस की जगह कोच्चिवेली इंदौर एक्सप्रेस दिखाई दिया।

    22 दिसंबर को रेलवे के इलेक्ट्रोनिक नोटिस बोर्ड और दस्तावेजों पर रेलवे टिकिटनुसार ही अहिल्या नगरी एक्सप्रेस नाम होना चाहिए था। इसकी एक शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी थी। इसका संज्ञान लेकर पीएमओ कार्यालय ने रेल मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी किए थे।


    रेल मंत्रालय ने भी मानी अपनी गलती

    परिणाम स्वरूप रेल मंत्रालय ने अपनी त्रुटि पर खेद व्यक्त करते हुए अपेक्षित दुरुस्ती करते हुए सूचना प्रणाली में सुधार किया गया है। अब कोच्चिवेल्ली एक्सप्रेस का नाम रेलवे इलेक्ट्रोनिक इंडिकेटर बोर्ड पर अहिल्या एक्सप्रेस दिखेगा। प्रधानमंत्री और रेलवे विभाग द्वारा शिकायत का संज्ञान लेकर सिर्फ 15 दिन में कार्रवाई की जाना है।

