इंदौर में चाइनीज मांझे से दो लोगों का गला कटा, एक की हालत गंभीर; एमवाय अस्पताल में चल रहा इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में लोगों के चाइनीज मांझे की चपेट में आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। बुधवार को तीन इमली ब्रिज पर एक युवक हेमराज चौरसिया इसकी चपेट में आ गया और उसका गला कट गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर लहूलुहान पड़ा रहा। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर शहर के नंदानगर निवासी महेश सोनी को परदेशीपुरा में चाइनीज मांझे से गले में चोट आई है। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भती करवाया गया है।
तीन इमली पर घायल हुए युवक की जानकारी लेने एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एमवाय अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक हेमराज जब आईटी पार्क से तीन इमली ब्रिज की ओर जा रहा था उस समय वह चाइनीज मांझे की चेपट में आ गया। इसी दौरान वहां एक पतंग कटकर आई थी और उससे यह हादसा हो गया।
पुलिस ने मंगलवार को हेल्पलाइन नंबर-7049108283 जारी कर कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की सूचना दें। पुलिस का दावा है कि चाइनीज मांझा के साथ पकड़े गए तीन आरोपितों ने काछी मोहल्ला और मेवाती मोहल्ला के तस्करों का नाम बताया है। इसमें रिजवान और जावेद पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं।
पुलिस ने मंगलवार को जगह-जगह रैली निकाली और जागरूकता अभियान चलाया। तिलक नगर टीआई मनीष लोधा ने कालोनियों में लोगों को एकत्र किया और मांझा से सब्जी काटकर बताई। टीआई ने कहा कि मांझा ब्लैक की तरह काम करता है। पुलिस ने चाइनीज मांझा से पतंग न उड़ाने की शपथ भी दिलाई है।