इंदौर में चाइनीज मांझे से दो लोगों का गला कटा, एक की हालत गंभीर; एमवाय अस्पताल में चल रहा इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में लोगों के चाइनीज मांझे की चपेट में आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। बुधवार को तीन इमली ब्रिज पर एक युवक हेमराज चौरसिया इसकी चपेट में आ गया और उसका गला कट गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर लहूलुहान पड़ा रहा। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर शहर के नंदानगर निवासी महेश सोनी को परदेशीपुरा में चाइनीज मांझे से गले में चोट आई है। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भती करवाया गया है।

तीन इमली पर घायल हुए युवक की जानकारी लेने एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एमवाय अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक हेमराज जब आईटी पार्क से तीन इमली ब्रिज की ओर जा रहा था उस समय वह चाइनीज मांझे की चेपट में आ गया। इसी दौरान वहां एक पतंग कटकर आई थी और उससे यह हादसा हो गया।