    MP के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट... कोर्ट ने दिया आदेश

    भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट में बार-बार बुलाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 11:24:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 11:40:48 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट में बार-बार बुलाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए। पहले जमानती वारंट भी जारी हुए थे, लेकिन अनुपस्थित रहने पर अब गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा।

    पहले से हैं कई मामले

    पटवा के खिलाफ चेक बाउंस सहित कई मामले जिला कोर्ट में विचाराधीन हैं। वहीं, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ताजा गिरफ्तारी वारंट सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से अलग है। इसके अलावा, उन्होंने फर्जी बैंक खातों के मामले में हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है।

