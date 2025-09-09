'साहब! तीन माह से नहीं मिला राशन...' MP में महिला ने कलेक्ट्रेट के सामने सुनाई आपबीती

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में मुख्यतौर पर जमीन, जायदाद के विवादित प्रकरण, सड़क, नाली की समस्याओं से संबंधित शिकायतें आई तो वहीं एक महिला ने अपने बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की गुहार लगाई है।

जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे आवेदक जनसुनवाई में चरगंवा बस स्टेंड के पास रहने वाली शिकायतकर्ता जानकी बाई चक्रवती ने जनसुनवाई में अधिकारियों को बताया कि उसे पिछले तीन माह से राशन प्राप्त नहीं मिला है। वृद्ध होने के कारण उनकी उंगली की छाप मशीन में नहीं आ रही है। इधर मझौली निवासी केशव तिवारी ने बताया कि वे डायवर है उसकी मझौली में जमीन है जो उसने सिकमी में दे रखा है, लेकिन मेरे भाई रामलाल तिवारी ने मेरे हिस्से में खेती कर रहे हैं। इसका विरोध करने पर वो मारपीट करती हैं।