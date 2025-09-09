मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'साहब! तीन माह से नहीं मिला राशन...' MP में महिला ने कलेक्ट्रेट के सामने सुनाई आपबीती

    MP News: जनसुनवाई में चरगंवा बस स्टेंड के पास रहने वाली शिकायतकर्ता जानकी बाई चक्रवती ने जनसुनवाई में अधिकारियों को बताया कि उसे पिछले तीन माह से राशन प्राप्त नहीं मिला है। वृद्ध होने के कारण उनकी उंगली की छाप मशीन में नहीं आ रही है।

    By Atul Shukla
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 11:01:18 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 11:01:18 PM (IST)
    'साहब! तीन माह से नहीं मिला राशन...' MP में महिला ने कलेक्ट्रेट के सामने सुनाई आपबीती
    MP में महिला ने कलेक्ट्रेट के सामने सुनाई आपबीती।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में मुख्यतौर पर जमीन, जायदाद के विवादित प्रकरण, सड़क, नाली की समस्याओं से संबंधित शिकायतें आई तो वहीं एक महिला ने अपने बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की गुहार लगाई है।

    जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे आवेदक

    जनसुनवाई में चरगंवा बस स्टेंड के पास रहने वाली शिकायतकर्ता जानकी बाई चक्रवती ने जनसुनवाई में अधिकारियों को बताया कि उसे पिछले तीन माह से राशन प्राप्त नहीं मिला है। वृद्ध होने के कारण उनकी उंगली की छाप मशीन में नहीं आ रही है। इधर मझौली निवासी केशव तिवारी ने बताया कि वे डायवर है उसकी मझौली में जमीन है जो उसने सिकमी में दे रखा है, लेकिन मेरे भाई रामलाल तिवारी ने मेरे हिस्से में खेती कर रहे हैं। इसका विरोध करने पर वो मारपीट करती हैं।

    यह भी पढ़ें- Indore में इस सुपर स्पेशिएलिटी में कागजों में 45, लेकिन हकीकत में सिर्फ 18 कर्मचारी

    प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

    वहीं अमखेरा अधारताल निवासी ऋतु विश्वकर्मा ने शिकायत दी कि इस वर्ष बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पाई। इसकी वजह फीस न होना है। उसने बताया कि वह टिफिन व सिलाई के कार्य से राशि एकत्र नहीं हो पा रही है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए बच्चों की फीस माफ की जाए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.