इंदौर के भागीरथपुरा में लगेगा आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर, मरीजों को मिलेंगी मुफ्त दवाइयां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में संक्रमण से प्रभावित मरीजों को राहत देने के लिए आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने आयुर्वेदिक औषधि वितरण की विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय और आयुष विभाग के चिकित्सकों द्वारा एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।
इस शिविर में मरीजों को आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया जाएगा और साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श भी दिया जाएगा। आयुर्वेद चिकित्सकों की टीम स्थानीय संजीवनी क्लिनिक के डॉक्टरों के सहयोग से न केवल दवाइयां वितरित करेगी, बल्कि सभी मरीजों का विस्तृत रिकॉर्ड भी संधारित करेगी।
शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजीत पाल सिंह चौहान ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराना है, ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें।
