पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी की दर्दनाक मौत... ट्रक से टकराने पर 90 डिग्री घूम गई थी कार, तस्वीर देख सहमे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तेजाजी नगर स्थित रालामंडल में हुए हादसे की तस्वीर देख कर लोग सहम गए। ट्रक से टकराई कार की छत उड़ गई और कार कार 90 डिग्री तक घुम गई। शव निकालने के लिए पुलिस को सब्बल और कटर से दरवाजे, कांच और छत काटना पड़ी। पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा का शव तो उछल कर बोनट पर आ गया था। टीआई देवेंद्र मरकाम के अनुसार टक्कर के बाद ट्रक चालक संदीप तो मौके से फरार हो गया था। पुलिस को एक अन्य ड्राइवर आकाश उर्फ मोंटी (उमरीखेड़ा) ने काल लगाकर सूचना दी।
मौके पर पहुंचे तो देखा युवक युवतियों के शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़े हुए है। पुलिस ने डायल-112 को बुलाया और सब्बल,कटर से दरवाजे काट कर शवों को निकाला। ब्रह्मपुरी कालोनी निवासी मन संधू ड्राइविंग सीट पर और मिलन ग्रीन कालोनी(बिचौली) निवासी प्रखर बगल वाली सीट पर था। जबकि प्रेरणा बोनट के पास फंसी हुई थी। वह अनुष्का के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी पर उछल कर बोनट तक आ गई। टीआइ के अनुसार पुलिस ने डायल-112 से मिलें बैग में शवों को पैक कर एमवाय अस्पताल भिजवा दिया।
डॉक्टरों ने अनुष्का को गीता भवन स्थित निजी अस्पताल भेज दिया। उसके पिता ने पुलिस को बताया चारों कामन दोस्त थे। गुरुवार रात प्रखर खुद अनुष्का को लेने आया था। उसने कहा था कि मैं जन्मदिन की पार्टी दे रहा हूं। पार्टी बायपास स्थित कोको फार्म पर रखी गई थी। उसमें करीब 20 युवक युवतियों को बुलाया गया था। बाकी सब तो समय पर चले गए पर प्रखर,अनुष्का और प्रेरणा कार लेकर घुमने निकल गए। रात करीब 2 बजे उन्होंने मन संधू को काल लगाया और कहा कि वह उसको लेने आ रहे है। कुछ देर बाद प्रखर कार लेकर आया और मन को लेकर बायपास की ओर निकल गए। प्रखर ने ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए कार मन संधू ने ले ली।
भाई का काल आते ही घबराए,कार लेकर शहर की ओर भागे टीआइ के अनुसार चारों घंटो तक कार में ही घूम रहे थे। बायपास,तेजाजी नगर और रालामंडल की ओर कार में घुमते रहे। तड़के करीब 5 बजे प्रेरणा के फोन पर भाई का काल आया तो घबरा गए और कार लेकर घर रवाना हुए। सड़क किनारे खड़ा ट्रक नहीं दिखा और रालामंडल के समीप कार ट्रक में जा घुसी। युवक की हत्या में जमानत पर छुटा है मन संधू ब्रह्मपुरी कालोनी निवासी मन पुत्र हरविंदरसिंर संधू पर मार्च 2022 में हत्या का केस दर्ज हुआ है।
उसने मनमीत बोपारा,मनजोत,प्रतीक,बिट्टू के साथ मिलकर हरमीत की हत्या कर दी थी। वह जमानत पर जेल से छुटा है। पुलिस के अनुसार पार्टी में शामिल अन्य युवक युवतियों से भी पूछताछ की जाएगी। अनुष्का कथन देने की स्थिति में नहीं है। बेटे का शव देखते ही बेहोश हो गई मां हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन सहित अन्य कांग्रेस नेता एमवाय अस्पताल पहुंच गए। आनंद कासलीवाल के समर्थक,रिश्तेदार और जैन समाज के पदाधिकारी भी आ गए। उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई। प्रेरणा के शव का पोस्ट मार्टम होते ही बाला बच्चन पैतृक गांव कासेल रवाना हो गए।