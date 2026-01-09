पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी की दर्दनाक मौत... ट्रक से टकराने पर 90 डिग्री घूम गई थी कार, तस्वीर देख सहमे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तेजाजी नगर स्थित रालामंडल में हुए हादसे की तस्वीर देख कर लोग सहम गए। ट्रक से टकराई कार की छत उड़ गई और कार कार 90 डिग्री तक घुम गई। शव निकालने के लिए पुलिस को सब्बल और कटर से दरवाजे, कांच और छत काटना पड़ी। पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा का शव तो उछल कर बोनट पर आ गया था। टीआई देवेंद्र मरकाम के अनुसार टक्कर के बाद ट्रक चालक संदीप तो मौके से फरार हो गया था। पुलिस को एक अन्य ड्राइवर आकाश उर्फ मोंटी (उमरीखेड़ा) ने काल लगाकर सूचना दी।

मौके पर पहुंचे तो देखा युवक युवतियों के शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़े हुए है। पुलिस ने डायल-112 को बुलाया और सब्बल,कटर से दरवाजे काट कर शवों को निकाला। ब्रह्मपुरी कालोनी निवासी मन संधू ड्राइविंग सीट पर और मिलन ग्रीन कालोनी(बिचौली) निवासी प्रखर बगल वाली सीट पर था। जबकि प्रेरणा बोनट के पास फंसी हुई थी। वह अनुष्का के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी पर उछल कर बोनट तक आ गई। टीआइ के अनुसार पुलिस ने डायल-112 से मिलें बैग में शवों को पैक कर एमवाय अस्पताल भिजवा दिया।