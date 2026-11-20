नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर की अरबिंदो यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट 'हार्मोनी' के दौरान मधुमक्खियों ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों पर हमला कर दिया। घटना गुरुवार को उस वक्त हुई जब कार्यक्रम के दौरान पटाखें फोड़े गए। इस दौरान पटाखें की चिंगारी ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गई। इस पर मधुमक्खियां उड़ते हुए नीचे आईं और वहां बैठे विद्यार्थियों पर हमला कर दिया।

इस दौरान छात्राओं ने अपना चेहरा और शरीर दुपट्टे से ढंककर बचने की कोशिश की तो कुछ विद्यार्थी वहां से भागने लगे। कुछ तो कार्यक्रम स्थल से बाहर की ओर निकल गए। वहीं कुछ ने किनारे में जाकर छुपने की कोशिश की। मधुमक्खियों के हमले से वे दहशत में आ गए थे।