    Indore Bhagirathpura: भागीरथपुरा ही नहीं हमारा पूरा शहर दूषित पानी की समस्या के कारण परेशान है। शहर के शासकीय और निजी अस्पतालों की ओपीडी में शहरभर से ...और पढ़ें

    By Vinay YadavEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 08:53:56 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 08:53:55 PM (IST)
    नल से टपक रहा 'जहर', भागीरथपुरा तो सिर्फ झांकी है, अब पूरे शहर पर दूषित पानी का खतरा
    पूरे इंदौर शहर से दूषित पानी के कारण उल्टी-दस्त की शिकायत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा ही नहीं हमारा पूरा शहर दूषित पानी की समस्या के कारण परेशान है। शहर के शासकीय और निजी अस्पतालों की ओपीडी में शहरभर से उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर मरीज आ रहे हैं। आमतौर पर सर्दी के मौसम में दूषित पानी के मरीज न के बराबर रहते हैं, यह पहली बार है जब इस मौसम में मरीजों की संख्या चार गुना बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक सामान्य स्थिति में उल्टी-दस्त के मरीज बारिश और गर्मी के मौसम में ज्यादा देखने को मिलते हैं।

    सर्दियों में इनका अनुपात करीब पांच फीसदी ही रहता है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 20 फीसदी तक पहुंच गया है। यह मरीज शहर के विभिन्न क्षेत्रों से इलाज के लिए आ रहे हैं। सबसे अधिक मरीज बस्ती क्षेत्र के होते हैं। मरीजों में बच्चे भी शामिल है। लोगों को अब जागरूक होने की आवश्यकता है और पानी को हमेशा उबालकर ही पीने का आदत बनाना चाहिए।


    पूरे शहर में दूषित पानी की आशंका

    भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम सर्वे कर रही है, लेकिन अब पूरे शहर की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी की सप्लाई में कहीं से सीवरेज का पानी मिल जाता है, जिसके कारण दूषित पानी की समस्या होती है। कई मरीजों को तेज उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत है। हल्के लक्षण वाले मरीज दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में भर्ती कर सलाइन और अन्य इलाज देना पड़ रहा है।

    दूषित पानी में होता है बैक्टीरिया

    विशेषज्ञों के मुताबिक दूषित पानी में बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पेट संबंधी बीमारियों का कारण बनता हैं। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। शहर में पानी की सप्लाई लाइनों की जांच, टंकियों की सफाई और क्लोरीनेशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

    दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से ऐसे करें बचाव

    हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं।

    पानी की टंकी और मटके को समय-समय पर साफ करें।

    खुले में रखा पानी पीने से बचें।

    खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं।

    कटे हुए फल, खुले खाद्य पदार्थ और स्ट्रीट फूड से परहेज करें।

    बच्चें और बुजुर्ग विशेष सावधानी रखें।

    उल्टी-दस्त होने पर ओआरएस का घोल जरूर लें और डाक्टर से संपर्क करें।

    आमतौर पर बारिश और गर्मी के मौसम में दूषित पानी के कारण होने वाली बीमारियों के मरीज आते हैं। लेकिन इस वर्ष सर्दी के मौसम में अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं। पेट से संबंधित समस्या के 20 प्रतिशत मरीज उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर आ रहे हैं। लोगों को पानी हमेशा उबालकर ही पीना चाहिए - डा. नीरज जैन, पेट रोग विशेषज्ञ।

