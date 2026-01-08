नल से टपक रहा 'जहर', भागीरथपुरा तो सिर्फ झांकी है, अब पूरे शहर पर दूषित पानी का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा ही नहीं हमारा पूरा शहर दूषित पानी की समस्या के कारण परेशान है। शहर के शासकीय और निजी अस्पतालों की ओपीडी में शहरभर से उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर मरीज आ रहे हैं। आमतौर पर सर्दी के मौसम में दूषित पानी के मरीज न के बराबर रहते हैं, यह पहली बार है जब इस मौसम में मरीजों की संख्या चार गुना बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक सामान्य स्थिति में उल्टी-दस्त के मरीज बारिश और गर्मी के मौसम में ज्यादा देखने को मिलते हैं।

सर्दियों में इनका अनुपात करीब पांच फीसदी ही रहता है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 20 फीसदी तक पहुंच गया है। यह मरीज शहर के विभिन्न क्षेत्रों से इलाज के लिए आ रहे हैं। सबसे अधिक मरीज बस्ती क्षेत्र के होते हैं। मरीजों में बच्चे भी शामिल है। लोगों को अब जागरूक होने की आवश्यकता है और पानी को हमेशा उबालकर ही पीने का आदत बनाना चाहिए।