इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त का कहर जारी, 23 नए मरीजों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता, 10 अब भी ICU में

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक यहां से 3300 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ 23 नए मरीज मिले हैं, इनमें से छह मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग से मिल जानकारी अनुसार अब तक कुल 446 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी है।

396 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज इनमें से 396 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया है, वहीं 50 मरीज अभी भी भर्ती हैं। अभी आईसीयू में 10 मरीज भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को 1750 घरों में किट प्रदान की गई, जिसमें लगभग 6245 सदस्य लाभांवित हुए।