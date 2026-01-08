मेरी खबरें
    इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त का कहर जारी, 23 नए मरीजों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता, 10 अब भी ICU में

    Indore Bhagirathpura: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक यहां से 3300 से अधिक मर ...और पढ़ें

    By Vinay YadavEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 08:07:01 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 08:16:57 PM (IST)
    इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त का कहर जारी, 23 नए मरीजों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता, 10 अब भी ICU में
    भागीरथपुरा में 23 नए मरीज मिले (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक यहां से 3300 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ 23 नए मरीज मिले हैं, इनमें से छह मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग से मिल जानकारी अनुसार अब तक कुल 446 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी है।

    396 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज

    इनमें से 396 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया है, वहीं 50 मरीज अभी भी भर्ती हैं। अभी आईसीयू में 10 मरीज भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को 1750 घरों में किट प्रदान की गई, जिसमें लगभग 6245 सदस्य लाभांवित हुए।


    यह भी पढ़ें- इंदौर के भागीरथपुरा में स्वास्थ्य सर्वे पर सवाल, जिन घरों के मरीज अस्पताल में भर्ती, वहीं नहीं पहुंची टीम

    सीएमएचओ डा. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया, जिसमे उल्टी-दस्त से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। जनता से अनुरोध है कि उल्टी-दस्त से पीड़ित हैं, तो चिकित्सकों द्वारा निर्धारित डोज पूर्ण करें।

