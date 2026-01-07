भागीरथपुरा में मौत का तांडव... बैक्टीरिया से इलाज में लापरवाही बरतने वाले मरीजों को भविष्य में हो सकता है खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 3200 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। इनमें से करीब 430 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी है। वहीं अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 20 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बैक्टीरिया के कारण फैला यह संक्रमण अधिकांश मरीजों में ठीक हो जाता है और भविष्य में इससे समस्या नहीं होती है। लेकिन कई मरीजों में संक्रमण गंभीर फैल जाता है, जिसका सीधा असर किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ रहा है।

संक्रमण का किडनी पर असर और रिकवरी कुछ माह के बाद यह मरीज भी स्वस्थ हो जाएंगे। बैक्टीरिया के कारण ऐसा संक्रमण नहीं होता है जिससे जीवनभर समस्या बनी रहे, लेकिन इन मरीजों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अस्पताल से ठीक होने के बाद भी यदि इन मरीजों ने लापरवाही बरती तो गंभीर समस्या होने की आशंका रहती है। भविष्य में भी मरीजों को इससे खतरा रहता है। विशेषज्ञों की सलाह से नियमित दवाई लें और खानपान का भी विशेष ध्यान रखें। वहीं कई मरीज जिन्हें गंभीर संक्रमण फैल जाता है, उन्हें भी भविष्य में खतरा रहता है।