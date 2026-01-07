लापरवाही की हद! भागीरथपुरा में टेस्टिंग के दौरान फूटी लाइन, दूषित पानी से 20 मौत के बाद भी नहीं जागा नगर निगम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 मौतों के बाद भी नगर निगम का सिस्टम चाक-चौबंद नहीं हो सका है। बुधवार को घोषणा हुई कि क्षेत्र की नई जल वितरण लाइन की टेस्टिंग होगी। पहले शुद्धिकरण के लिए क्लोरिन ट्रीटेट पानी छोड़ा जाएगा। निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही लाइन में पानी छोड़कर टेस्टिंग शुरू हुई पाइप लाइन फूट गई। देखते ही देखते यह पानी लोगों के घरों और दुकानों में पहुंच गया। अफरा-तफरी के बीच ताबड़तोड़ सप्लाइ बंद करना पड़ी।

रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में उल्टी-दस्त के मरीज मिलने के बाद नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही सुधार कार्य किया था। जिस जगह लाइन फूटी वहां भी गड्ढा खोदा गया था। बगैर सही तरीके से लाइन जोड़े ही गड्ढा बंद कर दिया गया। बुधवार को जब प्रेशर के साथ पानी सप्लाई हुआ तो निगम की गलती सामने आ गई। इधर भागीरथपुरा के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। बुधवार को क्षेत्र में उल्टी-दस्त के इक्का-दुक्का मरीज सामने आए। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर रवाना कर दिया गया।