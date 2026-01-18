इंदौर मेट्रो पर आया बड़ा अपडेट, सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक मार्च में शुरू होगा सफर, 26 जनवरी के बाद आएगी 'सेफ्टी टीम'

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के निवासियों के लिए मेट्रो रेल का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन चौराहे तक के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से में मार्च तक यात्रियों के लिए मेट्रो शुरू करने की तैयारी है। मेट्रो प्रबंधन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।

सेफ्टी कमिश्नर की टीम करेगी स्टेशनों की जांच मेट्रो के व्यावसायिक संचालन से पहले सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 'कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी' (CMRS) की अनुमति प्राप्त करना है। इसके लिए मेट्रो प्रबंधन ने जरूरी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी के बाद CMRS की दूसरी टीम इंदौर का दौरा करेगी। यह टीम 17 किलोमीटर के रूट पर बने सभी मेट्रो स्टेशनों के तकनीकी पहलुओं, सुरक्षा मानकों और यात्री सुविधाओं की बारीकी से जांच करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट में हरी झंडी मिलने के बाद ही आम जनता के लिए मेट्रो का संचालन शुरू हो सकेगा।