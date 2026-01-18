इंदौर मेट्रो पर आया बड़ा अपडेट, सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक मार्च में शुरू होगा सफर, 26 जनवरी के बाद आएगी 'सेफ्टी टीम'

मेरी खबरें
    By Udaypratap SinghEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 08:33:31 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 08:33:31 PM (IST)
    इंदौर मेट्रो पर आया बड़ा अपडेट।

    HighLights

    1. 17 किमी. के ट्रैक पर यात्री सेवा की तैयारी
    2. मेट्रो प्रबंधन ने पूरी की दस्तावेजी प्रक्रिया
    3. स्टेशनों के तकनीकी पहलुओं की होगी जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के निवासियों के लिए मेट्रो रेल का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन चौराहे तक के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से में मार्च तक यात्रियों के लिए मेट्रो शुरू करने की तैयारी है। मेट्रो प्रबंधन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।

    सेफ्टी कमिश्नर की टीम करेगी स्टेशनों की जांच

    मेट्रो के व्यावसायिक संचालन से पहले सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 'कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी' (CMRS) की अनुमति प्राप्त करना है। इसके लिए मेट्रो प्रबंधन ने जरूरी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी के बाद CMRS की दूसरी टीम इंदौर का दौरा करेगी। यह टीम 17 किलोमीटर के रूट पर बने सभी मेट्रो स्टेशनों के तकनीकी पहलुओं, सुरक्षा मानकों और यात्री सुविधाओं की बारीकी से जांच करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट में हरी झंडी मिलने के बाद ही आम जनता के लिए मेट्रो का संचालन शुरू हो सकेगा।


    सिग्नलिंग और टेस्टिंग के लिए 25 जनवरी तक संचालन बंद

    वर्तमान में सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो ट्रैक और स्टेशनों पर सिग्नलिंग टेस्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसी तकनीकी कार्य के कारण सुपर कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर वाले हिस्से में, जहाँ पहले से मेट्रो का ट्रायल रन हो रहा था, वहां 25 जनवरी तक के लिए संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल अब 28 मार्च तक निरस्त, मार्च अंत तक बदला रूट और समय

    काम में तेजी लाने के लिए लिया गया ब्लॉक

    प्रबंधन के अनुसार, अब तक काम के दौरान बार-बार 'ब्लॉक' (काम के लिए समय) लेना पड़ रहा था, जिससे काम की गति प्रभावित हो रही थी। अब 25 जनवरी तक संचालन बंद रहने से वायडक्ट ट्रैक और सिग्नलिंग का काम निर्बाध रूप से चल सकेगा। इस फैसले से सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक के पूरे 17 किलोमीटर हिस्से को मार्च की समयसीमा तक तैयार करने में मदद मिलेगी।

