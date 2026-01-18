रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल अब 28 मार्च तक निरस्त, मार्च अंत तक बदला रूट और समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। इस खंड पर होने वाले नान-इंटरलाकिंग कार्य के चलते रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं। इसका सीधा असर पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली गाड़ियों पर पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने निरस्त और आंशिक रूप से निरस्त ट्रेनों की नई समय-सीमा जारी कर दी है।

होली तक नहीं चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें रेलवे द्वारा जारी नई सूचना के अनुसार, तीसरी लाइन के काम की वजह से दो प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के निरस्तीकरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है। गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, जो पहले 13 फरवरी तक निरस्त की गई थी, अब 27 मार्च तक पटरी पर नहीं लौटेगी। इसी प्रकार, बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को भी, जो पूर्व में 14 फरवरी तक निरस्त थी, अब बढ़ाकर 28 मार्च तक निरस्त रखने का निर्णय लिया गया है।

बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होंगी अंत्योदय एक्सप्रेस निर्माण कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के मार्ग और गंतव्य में भी कटौती (शॉर्ट टर्मिनेशन) की गई है। बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस अब गोरखपुर तक न जाते हुए बलरामपुर स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। पूर्व में यह व्यवस्था 8 फरवरी तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 29 मार्च तक कर दिया गया है। इसी तरह, गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस अब गोरखपुर के बजाय बलरामपुर स्टेशन से ही अपनी यात्रा शुरू (शॉर्ट ओरिजिनेट) करेगी। पहले यह बदलाव 10 फरवरी तक के लिए था, लेकिन अब यात्री इस ट्रेन की सुविधा 31 मार्च तक केवल बलरामपुर स्टेशन से ही ले सकेंगे।