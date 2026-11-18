नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के ग्राम बिलावली की 9000 वर्गफीट कृषि भूमि की रजिस्ट्री का विवाद कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा। शिकायतकर्ता निर्मलाबाई सचदेव ने वर्ष 2002 में तैयार बताई जा रही रजिस्ट्री को फर्जी और कूटरचित बताते हुए उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं।

शिकायत में सबसे गंभीर आपत्ति 15 हजार रुपये के उस स्टाम्प को लेकर है, जो रिकॉर्ड के अनुसार स्टाम्प वेंडर को 5 जून 2013 को जारी किया गया था, जबकि कथित रजिस्ट्री वर्ष 2002 की बताई जा रही है। शिकायत के अनुसार ग्राम बिलावली के सर्वे नंबर 130/5/2/2 की 0.084 हेक्टेयर भूमि निर्मलाबाई ने अल्पना तिवारी से एक जुलाई 2007 को अनुबंध के जरिए पूरी राशि चुकाकर खरीदी थी। हालांकि विक्रय पत्र का पंजीयन शेष था। इसके लिए न्यायालय ने 16 जून 2017 को उनके पक्ष में पंजीयन कराने का आदेश भी दिया था।