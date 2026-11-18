नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लालबाग पैलेस में चल रहे संरक्षण और निर्माण कार्य के दौरान एक पुरानी तिजोरी नजर आई है। पैलेस के टिकट काउंटर के पास पाथवे बनाने के लिए खोदाई की जा रही थी, तभी यह तिजोरी दिखाई दी। मंगलवार को तिजोरी सामने आने के बाद इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि यह खोदाई में निकली है, जबकि कुछ का मानना है कि पुराने आरटीओ (रामपुरा कोठी) के खाली होने पर इसे यहां लाकर रखा गया होगा।

अधिकारियों ने बुधवार को तिजोरी खोलकर देखने और इसके यहां रखे जाने की वजह की जांच करने की बात कही है। लालबाग पैलेस परिसर में इन दिनों 47.59 करोड़ रुपये की सुंदरीकरण योजना के तहत काम चल रहा है। इसमें मुख्य दरवाजे से लेकर भवन तक विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। टिकट काउंटर के पास बना टीन शेड हटाने पर मलबे में दबी यह तिजोरी दिखाई दी।