MP में जमीन विवाद में भाजपा विधायक से मारपीट, सिर फोड़ने वाले तीन आरोपियों पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। मध्य प्रदेश के धरमपुरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर के साथ जमीन विवाद में मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। घटना 19 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे की है।

खेत में चल रहे कार्य को देखने पहुंचे थे विधायक

विधायक ठाकुर ने बताया कि वह अपने साथियों नारायण सिंगारे, नवदीप निंगवाल और गनमैन कैलाश पवार के साथ खेत में चल रहे कार्य को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उनके खेत के पड़ोसी प्रिंस उर्फ पिंटू, गेंदाबाई गिरवाल और रंजू गिरवाल निवासी ग्राम सिरसौदिया आए और जमीन को अपनी बताते हुए विवाद करने लगे। इस दौरान पत्थर मारकर विधायक का सिर फोड़ दिया गया।