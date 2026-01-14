इंदौर के ओरियंटल कॉलेज में दबंगई... सिगरेट लाने से मना करने पर जूनियर्स को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निजी कॉलेज में सीनियर छात्रों ने सिगरेट न लाने से नाराज होकर जूनियर के साथ मारपीट की। पुलिस ने तीन छात्रों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। रैगिंग का आरोप भी लग रहा है। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने घटना को मारपीट में बदल दिया। पुलिस के अनुसार घटना रेवती रेंज स्थित ओरियंटल कॉलेज की है।
प्रणव पुत्र पर्वत सिंह निवासी शाजापुर ने हरिहर पटेल, ऋतुराज सिंह और तेहमीर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। प्रणव के अनुसार आरोपित हरिहर सिगरेट मंगवा रहा था। उसने प्रणव व उसके दोस्त केशव जोशी, शिवनारायण यादव, रोहन कुमार सिंह को धमकाया। उनसे कहा कि हम जो भी सामान मंगवाए वो लाना पड़ेगा।
आरोपितों ने उनके साथ मारपीट कर दी। बच्चों को देख कर भीड़ एकत्र हुई तो आरोपित भाग गए। पीड़ित छात्रों ने कालेज प्रबंधन को सूचना दी मगर मामला दबा दिया गया। छात्रों के स्वजन द्वारा अफसरों से संपर्क किया गया। उन्हें घटना बता कर मंगलवार को केस दर्ज करवाया।
यह भी पढ़ें- बालाघाट के चार माओवादियों को ढेर करने वाले 60 जवानों को मिलेगा प्रमोशन