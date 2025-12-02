कानून के रखवाले को ही बनाया बंधक... बस चालक ने हेल्पर के साथ मिलकर वकील को पीटा, दोनों गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लापरवाही पूर्वक बस चला रहे चालक ने हेल्पर के साथ मिलकर वकील को बस में बंधक बना लिया। आरोपितों ने आधा घंटे तक बस में ही मारपीट करते रहे। बाणगंगा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। टीआइ सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार घटना बाणेश्वर कुंड के समीप की है। अंकित पुत्र मदनलाल सेन (विश्वकर्मानगर) की शिकायत पर केस दर्ज किया है।
अंकित जिला कोर्ट में वकील है। उसने पुलिस को बताया कि सोमवार करीब साढे पांच बजे की घटना है। वह बाइक(एमपी 09जेडके 9486) से अरविंदो अस्पताल की ओर जा रहा था। बाणेश्वर कुंड के समीप सराफा विद्या निकेतन की बस(एमपी 09एफए 6883) जा रही थी। चालक लापरवाही पूर्वक बस चला रहा था। जिससे उसकी बाइक टकराते हुए बची। अंकित ने चालक को समझाया तो अभद्रता करने लगा।
अंकित बाइक लेकर पास में गया और दोबारा समझाया। इस पर चालक ने गालियां दी। उसने बस रोकी और हेल्पर की मदद से अंकित को बस में ही कैद कर लिया। दोनों ने अंकित को आधे घंटे तक पीटा। अंकित ने काल कर डायल-112 को सूचना दी और पुलिसकर्मियों को बुलाया। पुलिस ने चालक प्रहलाद देव निवासी स्कीम-51 और हेल्पर नंदराम राठौर निवासी जगदीशपुरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया। बस में बैठी बच्ची के सामने गालियां दे रहा था चालक पुलिस ने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी निकाला है। घटना के वक्त बस में एक बच्ची बैठी थी। चालक उसके सामने ही वकील अंकित को गालियां दे रहा था। उसका आडियो भी पुलिस को मिला है। विवाद और गालियों के कारण बच्ची सहम गई थी।