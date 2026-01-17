काले बैल से टकराकर ट्रेलर से भिड़ी कार, इंदौर के रिटायर टीटी सहित परिवार के चार की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: चित्तोड़गढ़-उदयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में चित्तोड़गढ़ के व्यवसायी रिंकेश नानवानी सहित चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में स्कीम-114 (इंदौर) में रहने वाले रिटायर टीटी हीरानंद लालवानी भी शामिल है। उनका शव इंदौर लाया गया है।
हादसा रात करीब डेढ़ बजे भादसोड़ा (चित्तोड़गढ़) थाना अंतर्गत नरबदिया गांव के समीप हुआ है। एसएचओ महेंद्रसिंह चौधरी के अनुसार मधुबन (चित्तोड़गढ़) निवासी 40 वर्षीय व्यवसायी रिंकेश नानवानी परिवार सहित कार(आरजे 09सीबी 7059) से शादी समारोह से लौट रहे थे। रिंकेश स्वयं कार चला रहे थे और पत्नी सुहानी आगे की सीट पर बैठी थी। उनकी चाची रजनी और फूफा हीरानंद पीछे बैठे थे।
एसएचओ के मुताबिक कार काफी तेज रफ्तार में थी। अचानक सड़क पर काला बैल आ गया और अनियंत्रित कार बैल से टकराकर दूसरी लेन में चली गई। तभी सामने से ट्रेलर आया और दोनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए और सभी कार में दबे रह गए।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। हादसे में रिंकेश का छह वर्षीय बेटा बचा है। सूचना मिलने पर नानवानी के रिश्तेदार भी पहुंच गए। शुक्रवार को शवों का पोस्टमॉर्टम करवाया गया। रिंकेश का शव चित्तोड़गढ़ भेजा और हीरानंद का शव इंदौर (स्कीम-114) लाया गया। रिश्तेदारों के अनुसार हीरानंद रेलवे विभाग से टीटी के पद से रिटायर हुए है।
इंदौर में शराबी वाहन चालकों को रोक रहे जवान से एक कार चालक ने हुज्जत की। उसने जबरदस्ती निकलने की कोशिश में बैरिकेडिंग तोड़ी और सिपाही को टक्कर मार दी। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की धारा में कायमी की है। सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
घटना गुरुवार रात सत्यसाईं चौराहा की है। लसूड़िया और विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस रात्रि पेट्रोलिंग कर रही थी। एक टीम को सत्यसाईं चौराहा के समीप ड्रिंक एंड ड्राइव की चैकिंग में लगाया गया था। करीब 11 बजे सिपाही रवि चंद्रवंशी ने कार (एमपी 09बीई 0227) को रोका तो चालक जबरदस्ती निकलने लगा। उसने बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे निकलने लगा।
सिपाही सामने आया तो उसको टक्कर मार दी। रवि दूर जाकर गिर गया। पुलिसकर्मियों ने कंट्रोल रूम को कॉल कर सूचना दी और रवि को बाम्बे अस्पताल में भर्ती करवाया।