काले बैल से टकराकर ट्रेलर से भिड़ी कार, इंदौर के रिटायर टीटी सहित परिवार के चार की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: चित्तोड़गढ़-उदयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में चित्तोड़गढ़ के व्यवसायी रिंकेश नानवानी सहित चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में स्कीम-114 (इंदौर) में रहने वाले रिटायर टीटी हीरानंद लालवानी भी शामिल है। उनका शव इंदौर लाया गया है।

हादसा रात करीब डेढ़ बजे भादसोड़ा (चित्तोड़गढ़) थाना अंतर्गत नरबदिया गांव के समीप हुआ है। एसएचओ महेंद्रसिंह चौधरी के अनुसार मधुबन (चित्तोड़गढ़) निवासी 40 वर्षीय व्यवसायी रिंकेश नानवानी परिवार सहित कार(आरजे 09सीबी 7059) से शादी समारोह से लौट रहे थे। रिंकेश स्वयं कार चला रहे थे और पत्नी सुहानी आगे की सीट पर बैठी थी। उनकी चाची रजनी और फूफा हीरानंद पीछे बैठे थे।