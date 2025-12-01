मेरी खबरें
    इंदौर में मेवाती मोहल्ले से होती है चाइनीज मांझे की सप्लाई, बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने मारा छापा

    Chinese Manjha: इंदौर में ओमेक्स सिटी-2 निवासी गुलशन की मौत की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कमिश्नरेट में पतंग दुकानों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने रेडियो चौक (बियाबानी) क्षेत्र से देव पुत्र रमेश ओटकर को चाइनीज मांझे के साथ पकड़ लिया। उसने बताया कि वह ये मांझे वो मेवाती मोहल्ले से लाकर बेचता है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 08:03:40 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 08:09:48 AM (IST)
    इंदौर में मेवाती मोहल्ले से होती है चाइनीज मांझे की सप्लाई, बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने मारा छापा
    चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में गिरफ्तार।

    HighLights

    1. इंदौर में चाइनीज मांझे से बच्चे की मौत के बाद जागी पुलिस।
    2. 70 हजार रुपये कीमती 200 रोल बरामद किए गए हैं।
    3. रुस्तम का बगीचा में गणेश पगंत सेंटर पर छापा मारा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रतिबंधित चाइनीज डोर और मांझे की सप्लाई का बड़ा अड्डा मेवाती मोहल्ला है। थोक के दुकानदार लग्जरी बसों और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से दिल्ली और गुजरात से चाइनीज मांझा मंगवा कर सप्लाई करते हैं। 17 वर्षीय गुलशन की मौत के बाद छत्रीपुरा और एमजी रोड पुलिस ने मेवाती मोहल्ला में छापा मार कार्रवाई की।

    ओमेक्स सिटी-2 निवासी गुलशन की मौत की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कमिश्नरेट में पतंग दुकानों की जांच शुरू कर दी। छत्रीपुरा पुलिस ने रेडियो चौक (बियाबानी) क्षेत्र से देव पुत्र रमेश ओटकर को चाइनीज मांझे के साथ पकड़ लिया। देव ने पूछताछ में बताया कि वह प्रतिबंधित मांझा समीर मेव निवासी मेवाती मोहल्ला से खरीद कर बेचता है।


    टीआर्ई संजीव श्रीवास्तव ने मेवाती मोहल्ले में दबिश देकर समीर को भी पकड़ लिया। आरोपितों से 70 हजार रुपये कीमती 200 रोल बरामद किए गए हैं। उधर तुकोगंज पुलिस भी हरकत में आई और रुस्तम का बगीचा में गणेश पगंत सेंटर पर छापा मार कर आरोपित दुकान संचालक गणेश जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुकान से चाइनीज डोर भी जब्त की है। एमजी रोड पुलिस ने भी आरिफ पुत्र अब्दुल हुसैन निवासी मेवाती मोहल्ला को गिरफ्तार किया है।

    खून से सन गई शर्ट

    अरुण और नंदू ने बताया कि मांझे से गुलशन की आधी गर्दन कट चुकी थी। उसके कपड़े खून से सने थे। कार चालक जैसे ही उसे निजी अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने भर्ती करने से मना कर दिया। जब तक स्वजन एमवाय अस्पताल पहुंच चुके थे। उन्होंने एक अन्य युवक का शव पहुंचाया तो स्वजन उस पर टूट पड़े।

