साल 2025 में 'विकास की राह' पर इंदौर, 87 किमी लंबी सड़कों और फ्लाईओवर का निर्माण, 100 करोड़ में बना बस टर्मिनल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: वर्ष 2025 इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) ने इस वर्ष फ्लाईओवर, सड़क और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं पूरी कर शहर की यातायात व्यवस्था को नई गति दी है। विभिन्न योजनाओं में मास्टर प्लान की 87 किमी लंबी सड़के बनाई गई।

वहीं शहर के प्रमुख चार चौराहों पर फ्लाईओवर बनाकर यातायात शुरू करने से सिग्नल फ्री सफर से आमजन की राह आसान को चुकी है। यह सड़के और फ्लाईओवर इंदौर के विाकस की रफ्तार बन चुकी है। आइडीए की सबसे प्रमुख उपलब्धि फूटी कोठी चौराहा पर बने 610 मीटर लंबे संत सेवालाल महाराज फ्लाईओवर का निर्माण रहा।