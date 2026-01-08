मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में 'इंदौर कांड' की आहट... खानूगांव और ईदगाह हिल्स के पानी में मिला 'ई-कोलाई' बैक्टीरिया, 15 हजार आबादी पर खतरा

    राजधानी के लोगों को पेयजल के तौर पर भेजे जा रहे पानी में मल-मूत्र में मिलने वाला बैक्टीरिया तैर रहा है। नगर निगम की खुद की जांच में खानूगांव और ईदगाह ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 10:24:55 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 10:24:55 PM (IST)
    भोपाल में 'इंदौर कांड' की आहट... खानूगांव और ईदगाह हिल्स के पानी में मिला 'ई-कोलाई' बैक्टीरिया, 15 हजार आबादी पर खतरा
    भोपाल में 'इंदौर कांड' की आहट, सांकेतिक तस्वीर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के लोगों को पेयजल के तौर पर भेजे जा रहे पानी में मल-मूत्र में मिलने वाला बैक्टीरिया तैर रहा है। नगर निगम की खुद की जांच में खानूगांव और ईदगाह हिल्स इलाके से लिए गए चार नमूनों में ई-कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। यह वह बैक्टीरिया है, जिसने इंदौर में 20 लोगों की जान ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके में इससे पहले पेयजल की गुणवत्ता की जांच शायद ही कभी कराई गई हो। नगर निगम इससे जुड़ी उनकी शिकायतों की भी अनदेखी करता है।

    खानूगांव: 50 साल पुराने कुएं में मिला सीवर का पानी

    खानूगांव के जिस कुएं से निचली बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है, उसमें 10-15 दिनों से सीवर का पानी मिल रहा है। यह पानी इतना खतरनाक है कि पीने का छोड़िए नहाने से भी गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। स्थानीय नागरिक वसीम खान ने बताया कि उन्होंने एक दिन कुएं के पानी से अपनी बच्ची को नहला दिया था। उसके बाद से उसकी तबीयत खराब है शरीर में फोड़े हो गए हैं। अन्य रहवासियों ने बताया कि 50 साल पुराना कुआं है। खानूगांव के निचले इलाकों में इसी से पानी की सप्लाई निगम करता है। खानूगांव में नर्मदा की पाइपलाइन पहुंची है, लेकिन निचली बस्तियों तक इसका पानी नहीं पहुंचता। ऐसे में पुराने कुएं से पानी वहां भेजा जाता है।


    सीवेज लाइन फूटने से बढ़ा खतरा

    निगम ने कुछ समय पहले एक उसके पास ही एक सीवेज लाइन डाली थी, जो 10-15 दिन पहले फूट गई। रहवासियों ने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अखबार में छपा और इंटरनेट मीडिया में यह बात आई तो नगर निगम का अमला पहुंचा। बुधवार को वहां पानी की जांच हुई जिसमें ई-कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। स्थानीय रहवासी रूबीना खान ने बताया कि जब से कुएं के पानी से बदबू आ रही थी, उसी दिन से कुएं का पानी छोड़ दिया। कुछ दिनों तक निस्तारी के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब बदबू बढ़ने लगी तो उसे पूरी तरह छोड़ दिया। आसपास के सभी लोग पीने का पानी खरीदकर मंगा रहे हैं। निस्तार के लिए पानी कुप्पियों में ढोकर लाया जा रहा है।

    बाजपेयी नगर: चार साल से पी रहे दूषित पानी

    नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ईदगाह हिल्स में विकसित बाजपेयी नगर बदहाली की गिरफ्त में है। यहां की करीब 15 हजार आबादी पिछले चार साल से दूषित पानी पी रही है। पानी की लाइन सीवेज में डूबी हुई है। हर महीने शिकायतें करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। इंदौर कांड के बाद यहां पहली बार पानी की जांच हुई तो ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला। खानूगांव निवासी अब्दुल आहत के अनुसार कुएं के पास से पंप हाउस ले जाने के लिए सीवेज लाइन डाली गई थी। वह टूट गई है उसी की गंदगी कुएं में मिल रही थी, जिससे कुएं का पानी दूषित हुआ है।

    निगम की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल

    मोहम्मद यूसुफ और असद खान ने बताया कि शिकायत करते हैं कि पानी गंदा आ रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। निगम के अधिकारी देखने तक नहीं आते थे। बाजपेयी नगर के शहजाद खान और मुश्ताक खान का कहना है कि पाइप लाइन सीवेज की गंदगी में डूबी हुई है, 15 हजार आबादी पिछले चार सालों से दूषित पानी पी रही है। इंदौर कांड के बाद नगर निगम का अमला प्रत्येक दिन 200 से अधिक नमूनों की जांच कर रहा है, लेकिन इसमें भी केवल खानापूर्ति हो रही है। केवल पानी की गुणवत्ता को रंग, गंध, स्वाद, क्लोरीन और बैक्टीरिया की मौजूदगी के आधार पर मापा जा रहा है।

    सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का अंबार

    आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, पीएच, टीडीएस, नाइट्रेट और जहरीले रसायनों की जांच ही नहीं हो रही है। इन पैमानों की जांच भारत मानक ब्यूरो ने नियत किए हैं। पेयजल आम लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। नगर निगम के बुनियादी कामों में इसकी आपूर्ति भी है, लेकिन इसे बेहद हल्के में लिया जाता है। इसका अंदाजा शिकायत निवारण प्रणाली को देखकर लगाया जा सकता है। एसओपी है कि लीकेज की शिकायत पर 48 घंटे के अंदर उसे सुधारना है, लेकिन कई-कई दिनों तक शिकायत की अनदेखी हो रही है। सीएम हेल्पलाइन में दिसंबर माह में ही पेयजल से संबंधित 463 शिकायतें दर्ज कराई गईं हैं, यानी हर दिन औसतन 15 शिकायतें सिर्फ पीने के पानी को लेकर की गईं हैं।

    यह भी पढ़ें- AI बदल रहा अपनों की आवाज... इंदौर में भाई बनकर ठग ने शिक्षिका से लूटे 1 लाख, हार्ट सर्जरी का दिया था झांसा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.