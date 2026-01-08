AI बदल रहा अपनों की आवाज... इंदौर में भाई बनकर ठग ने शिक्षिका से लूटे 1 लाख, हार्ट सर्जरी का दिया था झांसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में साइबर धोखाधड़ी का अनूठा केस सामने आया है। साइबर अपराधियों ने आवाज क्लोन कर एक लाख रुपये की ठगी की है। धोखाधड़ी के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है। एक शिक्षिका के भाई की आवाज क्लोन कर ली और दो मिनट बात भी की। इमरजेंसी बता कर उससे ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

इमरजेंसी का झांसा देकर भाई की आवाज में ठगी एडिशनल डीसीपी (अपराध) के मुताबिक धोखाधड़ी ओमेक्स सिटी (हैप्पी होम) निवासी 43 वर्षीय महिला के साथ हुई है। शिकायतकर्ता निजी स्कूल में शिक्षिका है। उसने पुलिस को बताया मंगलवार रात करीब 11 बजे अनजान नंबर से कॉल आया था। उसने भाई मुन्नू बनकर बात की और कहा कि उसके दोस्त को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टर उसके हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। कथित मुन्नू ने यह भी कहा कि उसके अकाउंट से अस्पताल में रुपये ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, इसलिए वह उसे रुपये भेज रहा है।